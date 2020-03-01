Mimari hazine İzmir köşkleri

Osmanlı döneminde ticaret yapmak için İzmir’e yerleşen Levantenler o günden beri şehrin bir parçası... Karşıyaka (Kordelio), Buca (Boudja), Bornova (Bournabat) ve Alsancak (Punta) semtlerinde ikamet eden bu İzmirlilerin en güzel mirası ise görkemli köşkleri...

Belhomme Köşkü

Belhomme ya da Xenopoulou Köşkü olarak da bilinen köşk Aliberti ailesinin de evini inşa eden bir İngiliz mimar tarafından tasarlanmış. Şu an Bornova Belediyesi Atatürk Kütüphanesi olarak vatandaşlara hizmet veriyor.





Forbes Köşkü

Forbes köşkü, Levanten köşkleri arasında en güzellerinden birisidir. Ancak, makus bir tarihe sahip. Köşk, 1908'de inşa edildikten bir sene sonra yanar ve 1910 yılında tekrardan inşa edilir. Zamanında evin büyülü olduğuna dair söylentiler çıkmıştır. Ayrıca evin 1909 senesinde yanmasına sebep olan şeyin ise kıskanç bir metres ve hizmetli olduğu söylenir. Aile meyan kökü ticareti ile uğraşmış. Forbes kökşü ayrıca Buca'daki Forbes caddesine de adını vermiş. Buca Devlet Hastanesi bahçesinin içinde.





Edwards Köşkü

Köşk günümüzde Murat köşkü olarak bilinse de asıl adı Edwards köşküdür. İngiliz ordusu mensubu Charles Edwards, ordunun Mısır'dan geri çekilişi sırasında İzmir'e yerleşmiş ve burada vefat etmiş. Ardından oğlu Anthony Francis Edwards 1830 yılında burada ticaret hayatına girmiş. Demiryolu ve gaz şirketleri ile İzmir'e katkıda bulunmuş. Köşkün diğer adının Murat olmasının sebebi ise Francis Edwards'ın kızı Emily, Constantin Murat isimli biriyle evlenmesidir. Köşk 2001 yılında gerçekleştirilen restorasyondan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesine ardından da Ege Üniversitesine tahsis edilmiş.

Whittall Köşkü

Şu anda Ege Üniversitesi rektörlüğü olarak hizmet veren köşk, büyük ev olarak da bilinir, 1800'lerin başlarında inşa edilmiş. İlk yapıldığı zaman Hollandalı bir tüccar tarafından tek katlı olarak inşa edilmiş sonrasında ise ticaret yapmak için İzmir'e yerleşen Whittall firmasının ortağı James Whittall tarafından 1820 senesinde satın alınmış. James Whittall'in vefatının ardından kardeşi Charlton Whittall tarafından genişletilip büyütülmüş ve bugünkü haline getirilmiş. Köşk ailenin sahip olduğu itibar sebebiyle 1863 senesinde Sultan Abdülaziz, 1886 senesinde Edinburg Dükü Alfred Ernest Albert ve beraberindeki-1910 yılında George V. Adıyla İngiliz tahtında yerini alacak olan- George Frederick Ernest Albert ve 1921 senesinde ise Yunan Prensi Andrew gibi önemli kişilerce ziyaret edilmiş. 1960 yılında kamulaştırıldıktan sonra Ege üniversitesine tahsis edilmiş.

Giraud Köşkü

Köşk 1860 yılında Edmund Giraud tarafından inşa ettirilmiş. Aile tekstil işiyle uğraşmakta olup, Edmund Giraud'un babası William Giraud ülkemizde tekstil işini fabrika düzeyinde yapan ilk kişilerden biridir. Ev 1994 senesinde el değiştirip başka bir aile tarafından satın alınmıştır

Baltazzi Köşkü

Yapının tarihi 1860'lara kadar gider ve Baltazzi ailesine aittir. Ayrıca 1863 senesinde Osmanlı şehzadesi Abdülaziz de burada misafir edilmiştir. 1922 senesine kadar Yunan yetimhanesi olarak da kullanılan yapı, şu anda güzel sanatlar lisesi olarak hizmet veriyor.

De Jongh Köşkü

Buca'da bulunan yapı 1800'lerin sonlarında Felemenk asıllı İngiliz De Jongh ailesi adına yaptırılmış. Birçok Levanten evinde görüldüğü üzere bahçede bulunan havuz günümüze ulaşamamış. Ev 1930 yılına doğru bir Alman konsolosuna satılmış, sonrasında İtalyan Sperco ailesinin ve ondan sonra ise İtalyan Aliberti ailesinin mülkü olmuş. Uzun yıllar boş kaldıktan sonra 2001 yılına kadar okul olarak hizmet vermiş. Bahçedeki asırlık ağaçları görmeye bile gidebilirsiniz



Aliotti Köşkü

Burası Aliotti ailesinin köşküdür. Yapımı 1900'lerin başlarına dayanır. Çok uzun zaman önce İzmir'in ünlü işadamı Durmuş Yaşar burayı satın alarak kurduğu vakfa bağışladı ve şu anda bir eğitim merkezi olarak çalışmalarını sürdürüyor. Aliotti ailesi İzmir'in önemli ailelerinden birisiydi, Buca'da her gün gördüğü Hasan Ağa Parkının da sahibi Aliotti ailesiydi ki zaten o zamanlar Buca üzüm bağları ile ünlü bir yerdi. Sonrasında parkı Hasan Ağa adında biri satın aldı ve etraftaki köylülerin kullanımına açtı. Aliotti ailesi genel olarak halı ticareti ile uğraşıyordu.