Gönüllere taht kuran melez yıldızlar

Dünyanın en tanınmış sinema yıldızı ve modelleri arasında ‘melez güzeli’ olarak bilinen kadınların yeri bambaşka... Onlar hem sempatileri hem de zirve yaptıkları başarılı kariyerleriyle hepimizin gönlünü kazandılar

RİHANNA

Rihanna, 1988'de Karayipler'deki ada ülkesi Barbados'ta doğan, 'En İyi Rap Şarkıcısı' ve 'En İyi Albüm' başta olmak üzere birçok dalda Grammy ödülü sahibi ABD'li şarkıcıdır. Barbadoslu beyaz bir baba Ronald Fenty ve Güney Amerika'dan Guyanalı siyah bir anne Monice Fenty'in en büyük kızlarıdır. Rihanna'nın büyükannesi ise beyaz bir İrlandalıydı.





HALLE BERRY

ABD'li oyuncu, eski manken ve güzellik kraliçesi Halle, 1966'da İngiliz anne Ann Hawkins ile Afrika asıllı siyahi baba Amerikalı Jerome J. Berry'den dünyaya geldi. Modellik ve oyunculuk kariyerine Chicago'da başlayan güzel yıldız, 2002'de 'Kesişen Yollar' filminde En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını aldı ve bu ödülü kazanan Afrika kökenli ilk siyahi oyuncu oldu.



ADRİANA LİMA

Brezilyalı manken, Victoria's Secret modelleri arasında sivrilen kariyeriyle tanındı. 1981'de Brezilya'da Salvador, Bahia'da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedildi. Bir tarafı Afrika, bir tarafı Brezilya kökenli Adriana, 15'inde Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci oldu.





CHRİSTİNA AGUİLERA

Amerikalı pop, gospel, caz ve R&B şarkıcısı ve söz yazarı Christina, 1980'de doğdu. Annesi ABD'li, babası ise Ekvadorlu olan güzel yıldız 5 Grammy, 1 de Latin Grammy ödülüne sahiptir. Tüm dünyada sadece albümleri 50 milyondan fazla satan Christina son 10 yılın Madonna'dan sonra en çok single satan şarkıcısı unvanına sahiptir.



CAMERON DİAZ

1972'de Kübalı baba ile İngiliz ve Alman kökenli annenin kızı olarak San Diego'da dünyaya geldi. 16 yaşında modelliğe başladı ve Calvin Klein, Coca Cola ve Levi's gibi büyük markaların reklam yüzü oldu. 1994'te 'Maske' adlı filmde oynayan Cameron, 'Ah Mary, Vah Mary', 'Charlie'nin Melekleri' ve 'Kazanma Hırsı' filmlerindeki rolleriyle birçok ödül kazandı.



GİGİ HADİD

Hadid 23 Nisan 1995 yılında Los Angeles, Kaliforniya'da doğdu. Filistinli Mohamed Hadid ve Hollanda asıllı Amerikalı eski model Yolanda Foster'ın kızıdır. Henüz iki yaşındayken ünlü Guess şirketinin "Baby Guess" reklamında yer alan ve mankenlik kariyerinde bu markanın reklam yüzü olan Gigi, 2015'te Los Angeles'ta 'Yılın Mankeni' seçildi.



NAOMİ CAMPBELL

Annesi Jamaikalı, babası ise Çinli olan eski model Naomi, 1970'te İngiltere'de doğdu. 8 yaşında Bob Marley'in müzik videosunda rol aldı. 15 yaşında öğrenciyken keşfedilen Naomi, 18 yaşında Vogue dergisinin kapak yıldızı olan ilk siyahi modeldir. Michael Jackson'ın In The Closet isimli müzik videosuyla parlayan Naomi, 90'larda kariyerinin zirvesine ulaştı.



MİRANDA KERR

İngiliz anne ile Fransız babadan 1983'te Avustralya'nın Sidney şehrinde dünyaya gelen Miranda, organik cilt bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu ve Treasure Yourself (Kendine Değer Ver) adlı kitabın yazarı. Victoria's Secret defilelerine katılan ilk Avustralyalı manken, 2011 Victoria's Secret Fashion Show'da 2.5 milyon dolarlık bir sutyen giydi.



SHAKİRA

Shakira'nın babası Lübnanlı bir Arap, annesi ise Kolombiyalıdır. Şarkıcı ve söz yazarı olan 43 yaşındaki Shakira, 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazandı.





MARİAH CAREY

1970 yılında yarı Venezuela yarı Afrika kökenli bir baba ile İrlandalı annenin çocukları olarak dünyaya geldi. 1990'larda her yıl 1 numaraya ulaşan single'ları bulunan tek şarkıcı ve tüm zamanların en çok satan kadın R&B/Hip-hop şarkıcısıdır. Mariah 5 Grammy ödüllü bir sanatçıdır.





