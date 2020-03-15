Üç Gözler hala ihtiamını koruyor

Tralleis Antik Kenti, Aydın’ın Efeler ilçesinin en önemli tarihi miraslarından biri. Pergamon Krallığı’na bağlı olan kentin günümüze ulaşan üç gözlü yapısı, antik çağda spor, eğitim ve kültürün en önemli yapısı olan Gymnasium’a ait bir kalıntı.

Aydın'ın Efeler ilçe merkezinin kuzeyinde, Kestane dağlarının hemen güney yamacındaki plato üzerinde yer alan Tralleis Antik Kenti, Argoslular ve Tralleisliler tarafından kurulmuştur. Menderes havzasının verimli toprakları üzerine kurulmuş olan bu kent M.Ö. 334'te İskender tarafından alınmasından sonra Hellenistik krallıklar arasında sık sık el değiştirmiştir.

DEVAM EDİYOR

Tralleis'te bugün ayakta kalan tek yapı "Üç Gözler" olarak adlandırılan 2. asırda yapılmış olan, antik çağın eğitim, spor ve kültür açısından önde gelen yapılarından olan 'gymnasium'a ait kalıntıdır. Roma dönemine ait bir hamam, tiyatro, agora, stadium kentin diğer yapılarından. Devam eden kazılarla da kentin toprak altında kalmış kısımları ortaya çıkarılıyor.

ÜNLÜ HEYKELLER

İlkçağda ürettiği deriler ve kırmızı renkli çanak çömlek ile ünlü olan kent, Apollonios ve Tauriskos isimli iki büyük yontu ustasını ve Ayasofya'nın mimarlarından Anthemios'u da yetiştirmiş. Heykel sanatının dünyaca ünlü iki heykeli olan Farnese Boğazı ve Genç Atlet isimli heykeller de Tralleis'in gün yüzüne çıkan harikalarından.

Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret etmek istediğinizde girişte herhangi bir ücret ödenmiyor. Tralleis Antik Kenti'ne saat 17.00'ye kadar izin var.

İHSAN KARATAŞ