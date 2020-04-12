İzmir’in kültürel hayatı dijitale girdi

Kültürel etkinliklerin dijital ortamda devam ettiğini belirten, İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David, “Kurslarımız online olarak devam ediyor. Kütüphanemizi ücretsiz açtık. Yemek tarifleri ve film gösterimleri yayınlıyoruz” diye konuştu

Yaptığı etkinlikler ve kurslar ile binlerce insanı ağırlayan İnstitut français İzmir, Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi hizmet sunuyor. Eşi ve çocukları Fransa'da olan İnstitut français İzmir Müdürü Caroline David, salgın nedeniye herkesin yaşam biçiminde değişikler olduğunu ancak kültür ve öğrenme hayatının devamının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu süreçte hepimiz pozitif yanımızı ortaya koymalıyız. Sadece kişiler olarak değil kurumlar olarak da pozitif davranmalıyız. Biz kurs ve etkinliklerimize online olarak devam ediyoruz. İzmirliler buna büyük ilgi gösteriyor" dedi.



● Korona virüsünün ortaya çıkmasıyla Institut français İzmir'in çalışma sistemi nasıl değişti?

Institut français İzmir, 16 Mart gününden bu yana kapılarını kapattı. Ekibimiz de o tarihten bu yana çalışmalarını evden sürdürüyor.



ÖNCE SAĞLIK



● Halk sağlığının tehlikeye girmesiyle birlikte aldığınız tedbirler neler?

Doğal olarak ilk etaptaki endişemiz, sağlığımızı korumak. Önceliğimiz bu alanda bildirilen tedbir ve uygulamalara uyulmasını sağlamak oldu. Fransa Büyükelçiliği'nden gelen talimatlar doğrultusunda 8 Mart'tan itibaren, ekibimiz, öğrencilerimiz ve merkeze gelenler için dezenfektan jel, ekibin maske kullanması, kullanılan alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, ziyaretçi ve personelimizin temkinli davranması gibi konularda bazı uygulamalara geçmiştik.



● Bu yeni uygulamayla Institut français İzmir'in günleri nasıl geçiyor?

Tüm idari ve eğitim kadromuz evden çalışmayı sürdürüyor. Öğretmenlerimiz kurslarını çevrimiçi dersler şeklinde devam ediyorlar. Bu yeni sistem için, çok kısa sürede gece gündüz bir formasyon alıp en iyi şekilde hazırlanarak aktif hale geçebildiler. Bu beklenmedik değişiklik karşısında gösterdikleri çaba için tüm öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Böylelikle vakit kaybetmeden öğrencileriyle internet ortamında yeniden buluşabildiler.



● Evden çalışmanın farkı nedir?

Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz ve baş etmemiz gereken bir kriz var. İş ortamımız birkaç saat içinde tamamen değişti. Ben ekibimle sürekli temasta ve yüz yüze olmayı, projelerin ve işlerin gidişatını yakından takip etmeyi severim. Şu anda hareketli bir ofis ortamından tamamen durgun bir çalışma sistemine geçtim ve bu kriz benim çalışma tarzımı da derinden etkilemiş oldu. Bu benim için de yeni ve zorlu bir mücadele.





ONLINE İÇERİKLER



● İnternet aracılığıyla ne tür etkinlikler sunuyorsunuz?

Film seansları, gösteriler, konferanslar, sergi gibi tüm etkinliklerimizi önce erteledik, kısa bir süre sonra da iptal edildiğini duyurmak zorunda kaldık. Kitlemize başka araçlarla ulaşmamız gerekiyordu. Şu anda kültür alanında derlediğimiz içeriklerimizi her hafta düzenli olarak bülten şeklinde sunuyoruz. Yarattığımız içeriklerle sosyal medya hesaplarımızı canlı tutmaya çalışıyoruz.



EVDE FRANSIZCA KURSU

● Kurslar için nasıl bir çözüm buldunuz?

Kurslar sekreterliğinde bulunan arkadaşlarımız merkeze gelen aramaları yanıtlamayı evlerinden sürdürüyorlar. Kurslar müdürümüz, öğrenciler için, Fransızcalarını canlı tutup geliştirebilecekleri kısa ve eğlenceli modüller hazırladı. Kursiyerlerimiz için ise çevrimiçi bir takvime daha iyi uyacağını düşündüğümüz 30 saatlik Fransızca kurslarını uygulamaya başladık.



ÇOCUKLARA MASALLAR

● Etkinlikler devam ediyor mu?

Dijital ortama taşıdık. Kütüphane sorumlularımız Loic ve Nathalie, Cafe Confine ismini verdikleri çevrimiçi bir sohbet platformu oluşturdular ve Salı günleri saat 11.00'de üyeleriyle Fransızca sohbet etmeyi sürdürüyorlar. Ayrıca çocuklara Fransızca masallar okuduğumuz bir etkinliği de yine çevrimiçi bir platform üzerinden düzenliyoruz. Dijital kütüphane Culturetheque ise 30 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak kullanıma açıldı. Fransızca mutfak atölyemiz de tariflerini sosyal medya üzerinden takipçilerimize yayınlamayı sürdürüyor. Evlerde izole olduğumuz bu dönemde iletişimimizi sürdürmemiz bizim için çok önemli.

BUZDOLABINDAN UZAK

● Evde nasıl vakit geçiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kişisel olarak bu izole dönemi nasıl geçiriyorsunuz?

Kişisel yaşam biçimim de birkaç gün içinde ciddi anlamda değişti. Eşim işleri için Fransa'da bulunuyordu ve Türkiye'ye dönemedi. Çocuklarımız Fransa'da yaşıyorlar. Günlük hayatım herkes gibi oldukça sarsıldı. Neyse ki, bazı çevrimiçi sohbet programları ve kedim sayesinde kendimi oyalayıp, durumdan elimden geldiğince faydalanmaya çalışıyorum.

KİTAP OKUMA SEANSLARI

● Sıkıldığınızda ne yapıyorsunuz?

Sıkılıp kendimi bir anda buzdolabının önünde bulmamak için zihnimi meşgul edecek fikirlere yoğunlaşıyorum. Evde düzenli olarak spor yapıyorum. Bilgisayarın önünde geçirdiğim zamanı küçük fiziksel aktivite seanslarıyla bölerek sürekli oturur pozisyonda kalmayı engelliyorum. Salonun ortasına seçtiğim kitapları yığdım ve akşamlarımı polisiye ya da tarih romanları okuyarak vakit geçiriyorum. Bazı akşamlar da ise hepimiz gibi evlerinde izole olan İzmirli arkadaşlarımla görüntülü sohbetler yapıyoruz.

NİHAN YARKENT İNCE