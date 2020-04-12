Kuaförler kapandı çareler tükenmedi

KORONA VİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kuaförlerin kapanması ünlü isimleri de zora soktu. Kimi evine kuaför çağırırken kimi de çareyi tuvalet kağıdında buldu. Kuaföre gidemeyen ünlü isimler sosyal medya hesaplarından espirili paylaşımlar yapmaya başladı. Erkekler ise kendi saç tıraşını yapar hale geldi. Saba Tümer bigudi yerine tuvalet kağıdı kullanarak saçlarına hava verdiği fotoğrafla ilgi topladı. Meryem Uzerli, "Dışarı çıkmıyorum, saçlarımı evde boyuyorum" dedi. Amerika-Miami'de yaşayan Süreyya Yalçın kuaförünü evine çağırdı. Yıldız Tilbe ise saçlarını kendisi kesti. Sıla'nın, Instagram'dan yaptığı yayınlarda farklı şekil ve renkte peruklar taktığı görüldü. Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa'yı tıraş ettiği videoyu sosyal medyadan paylaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle Portekiz'de bulunan Madeira adasında ailesiyle birlikte kendini karantinaya alan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sevgilisi Georgina Rodrgiuez tıraş etti. Corona virüsü salgını sonrası karantina günlerini anne ve babasıyla birlikte geçiren iş adamı Sadettin Saran anne ve babasının saçını kesti.

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