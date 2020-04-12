Mutfakta ünlü var!

EVE kapanan ünlüler birer şef edasında fotoğraflarını yayınlamaya başladı. Bunlar arasında Hollywood filmlerinde görmeye alışkın olduğumuz yıldızlar da var. Kendi mutfaklarından ve ev halleriyle yaptıkları paylaşımlar hayranları tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. Jennifer Aniston da mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Inter Miami'nin kurucusu ve başkanı olan David Beckham, annesi Sandra Georgina West, çocukları Harper ve Brooklyn Beckham ile birlikte mutfağa girdi. Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen dünyaca ünlü model Adriana Lima, yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Amerikalı oyuncu Blake Lively, dünyaca ünlü model Bella Hadid de mutfağa girenler arasında yerini aldı.

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