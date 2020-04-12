Neslişah Alkoçlar berberliğe soyundu

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan saçları uzayınca eşi Neslişah Alkoçlar'dan yardım istedi. Uzun zamandır evden dışarı çıkmayan Düzyatan'ın uzayan saçlarını kesen Neslişah Alkoçlar, berberlik yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.



"SAÇLARINDAN MEMNUN"

KORONA virüs salgını sonrası tüm zamanını çocuklarıyla evde geçiren ünlü çift ortaya çıkan sorunlara da beraber çözüm üretiyor. Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin berberliğini yaparak saçlarını kesti. O anların videosunu paylaşan Alkoçlar, "Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' sözleriyle takipçilerine anlamlı bir mesaj yazdı.

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