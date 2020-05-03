Korona da neymiş!

Dünyanın pek çok yerinde, medeniyetten uzak olarak yaşamını sürdüren kabileler var. Himbalar'dan Wodaabe Kabilesi'ne kadar pek çok kabile bunlar içerisinde gösterilebilir. Kapitalleşme ve sanayileşmenin getirilerini reddeden bu kişiler tıpkı ilk çağlardaki insanlar gibi sade bir yaşam sürüyor. Büyük kentler salgın hastalıklardan savaşlara; geçim probleminden işsizliğe kadar pek çok sorun yaşarken, onlar ise tüm bu sorunlardan uzakta, "dünyadan bihaber" kendi kurallarıyla yaşıyorlar. Özellikle Afrika dolaylarında bu tip yaşam süren kabilelerin varlığı biliniyor. Afganistan'ın kuzeydoğusunda, Pakistan, Tacikistan ve Çin'e komşu olan Wakhan Koridoru bölgesi de bu tarz yaşamların sürdüğü yerlerden biri. Dünyanın çatısı olarak nitelendirilen bu bölgede yaşayan yerliler şu an dünyada olup bitenlerden habersiz olarak yaşamlarını sürdürüyor. Wakhan koridoru ve yerliler hakkındaki bilgilere gelin daha yakından bakalım.Bölge adını, Pamir Dağları'nın Afganistan'daki bölümünden alıyor. Wakhan Dağları koridorunda ise iki topluluk yaşıyor. Bunlardan birisi, Wakhiler diğeri ise Kırgızlar. Wakhiler vadide yerleşik hayata geçen bir topluluk. Geçimlerini ise hayvancılık ve tarımla sağlıyorlar. Daha yükseklerde yaşayan Kırgızlar ise sadece hayvancılıkla geçiniyor ve göçebe bir hayat sürüyor.Wakhan Koridoru Afganistan'ın en ücra köşelerinden biri. Dünya üzerinde savaşın uğramadığı nadir topraklardan. Bölgede yaşayan topluluklar izole bir yaşam sürüyor. Bölgede yaşadığı tahmin edilen 12 bin kişiden hiçbirinin dünyada olup bitenlerden haberi yok. Bölgenin iklim şartları ise bir hayli zorlu. Kışlar oldukça sert geçiyor.BÖLGEYİ incelemeye giden New Yorklu fotoğrafçı Frederic Lagrange BBC'ye verdiği bir röportajda ziyaretine dair şu notları paylaştı; "Kırgızlar bölgede otağ adı verilen bu yerlerde yaşıyorlar. Ayrıca bölgede öğretmen de yok doktor da. Orada yaşayan birine yaşını sordum ve bilmiyorum cevabını aldım"Wakhan Koridoru'nda yaşayan iki toplulukta bölgeyi terk etmek istiyor. Ancak bir yandan yaşadıkları izole bölgeyi "güzel bir hapishane" olarak tanımlıyorlar, bir yandan da gidecek başka bir yerleri yok.Turistler ise bu bölgeyi daha çok görkemli manzarada trekking yapmak ve yerlilerle buluşmak için geliyorlar. Wakhan Koridoru'nu diğer bölgelerden ayıran ise buraya gelmenin hiç de kolay olmaması. Bölgeye ulaşmak oldukça zor. Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ya yapacağınız bir uçak yolculuğunun ardından zorlu bir araç yolculuğuna da hazır olmanız gerekiyor.