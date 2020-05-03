Ünlülerin memleketi Saburhane’nin belleği canlanıyor

Muğla'nın turistik kıyı ilçeleri yerli yabancı birçok turist tarafından biliniyor. Ancak pek fazla bilinmeyen bir mahalle var ki, dünyaca ünlü iki ismin köklerine ev sahipliği yapıyor. Ölüm taciri olarak bilinen silah kaçakçısı Basil Zaharoff'un doğduğu Saburhane aynı zamanda Anna Mouglalis'in soyadını aldığı yer. Bölgedeki evler ise bugün bir turizm değeri olacak kadar eski ve ilginçtir. Evler mimari yapısı ve tarihi ile meşhurdur. Kiremitten şapkalı bacalar, Muğla evlerinin simgesi sayılır. Evler iki katlı ve çoğunlukla küçük bir avluya sahiptir. Evler yamaçta yer almasına rağmen, hiçbir ev diğerinin manzarasını kapatmaz. Muğla'nın Saburhane semti kentsel SİT alanı ilan edilmiş, sadece evler değil sokaklar, duvarlar ve "kuzulu kapı" adı verilen kanatlı kapıları da koruMuğkorumaya alınmış. Belediye, valilik ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çabasıyla kentsel koruma bilinci geliştirilmiş. Yıkılmaya yüz tutmuş kimi evler devlet ve özel kuruluş ve kişilerin katkısıyla korunmaya çalışılmaktadır. Mübadele öncesi Rum halkının yoğunlukla yaşadığı Saburhane'nin görsel belleğinin canlandırılması için Muğla Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği (MUSFOD) ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Feray Koca ortaklaşa proje hazırladı. "Saburhane'de Hatırlama Diyaloğu ve Hafıza Mekanları Atölye Serisi" projesi, Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları Akademi işbirliği kapsamında destek almaya da hak kazandı.



EĞLENCE MEKANIYDI

Proje ortakları MUSFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat Günay ve Doç. Dr. Feray Koca, "Mübadele öncesinde kentin eğlence mekanı olan Saburhane, mübadele sonrasında bu özelliğini kaybetmiştir ve kent için anlamı değişmiştir. Projenin amacı, mahallenin mübadele öncesinden günümüze dayanan tarihini, sosyo-kültürel yapısını, anlamını ve hafızalarda kalan imgelerini, mekanlarını ortaya çıkarmaktır. Böylece, yitip giden kültürel mirası, mahallenin dönüşen morfolojik yapısı ve mekanları vasıtasıyla fotoğraf sanatı üzerinden hatırlamak ve halkın kolektif belleğini tekrar işler hale getirmek hedeflenmektedir" dediler. Doç. Dr. Feray Koca, "Bu atölyelerde mübadele öncesinden günümüze kadar Saburhane'nin geçmişine yönelik kişisel albümlerden fotoğraf paylaşımı yapılacak. Düzenlenen 'Hatırlama Diyaloğu Atölyesi' ile de paylaşılan eski fotoğraflar ve görsellerle birlikte belleklerdeki Saburhane Mahallesi tarihinin yeniden hatırlanması sağlanmış olacak. Projenin sonunda ise eski ve yeni fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırlanacak" şeklinde konuştu.

Saburhane Meydanı farklı ve güzel mimarisiyle, Türk-Rum halklarının yaşadığı ve güzelleştirdiği bir yerleşim yeridir. Evler yamaçta yer alır ve hiçbir ev diğer evin manzarasını kapatmaz. Bembeyaz duvarlı ve kiremit çatılı evler, sokaklar hatta kapılar bile koruma altına alınmıştır. Açık ya da kapalı ön sofaları, ahşap süslemeleri verandaları, duvara gömülmüş dolap şeklindeki banyoları Menteşe evlerinin belirgin özelliklerindendir.



'MOUGLALİS'İN SOYADI MUĞLALI ANLAMINA GELİYOR

41 yaşındaki Fransız aktrist Anna Mouglalis de, kendini Muğlalı olarak tanıtıyor ve soyadının da buradan geldiğini söylüyor. Ünlü yıldız Anna Mouglalis'in bir röportajda, "Kendimi Yunanlı hissediyorum. İsmime bakın: Anna Mouglalis. Daha Yunanlısı olabilir mi! Muğla'dan geliyor soyadım. Ailem oradan. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Yunanistan'a göçüp sonra Fransa'ya yerleşmişler. Yunanlı hissediyorum ama Yunancayı Fransız bir kız gibi konuşuyorum."Fransa'da doğan sanatçı, bugüne kadar 20'ye yakın sinema filminde oynadı, modellik, yönetmenlik yaptı, tiyatroda sahne aldı, Channel'in reklam yüzü oldu.







MUĞLALI ÖLÜM TACİRİ BASİL ZAHAROFF

Dünyanın en büyük silah kaçakçısı Basil Zaharoff, 1849 yılında Saburhane'de doğdu. "Ölümün Muğlalı kralı" olarak bilinen Zaharoff, ticarete Avrupalılara Galata genelevlerinin biletini satarak 8 yaşında İstanbul'da başladı. Ardından itfaiyeci oldu, zenginlerin servetini rüşvet karşılığı kurtardı. Silah ticaretine başlayınca hem Yunanistan hem Osmanlı hem Rusya'ya işe yaramaz denizaltılar sattı.



BP'Yİ kurdu, Monaco'nun özerkliğini sağladı. İngiltere Kralı Beşinci George'den, bir yabancıya verilebilen en yüksek İngiliz Kraliyet Nişanı olan "sir" unvanı aldı. Venizelos'u Türkler'e karşı savaşa ikna etti. 1920'de Yunanistan'ın Türklere karşı savaşı kazanabilmesi ve Megali İdea'nın gerçekleşebilmesi için yarım milyar altın frangı bağışladı. Yarım milyar altın frangı ve Megali İdea hayalleri Ege'nin soğuk sularına gömüldü. Zaharoff, Tenten'in Kırık Kulak adlı macerasında "Basil Bazarof" adıyla, "Hiçbir vicdani tereddüdü olmayan ölüm taciri" diye karikatürize edildi.