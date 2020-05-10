Minik Taha’nın engelsiz karikatürleri

Manisa'da yaşayan 10 yaşındaki Taha Arben Vurgun, asperger sendromu olarak bilinen yüksek fonksiyonlu otizmli olmasına rağmen karikatür çizimleriyle dikkat çekiyor. Çocuklarının karikatür yeteneğini keşfeden öğretmen anne-baba 5 yaşından bu yana karikatür çizen Taha'ya özel olarak eğitim aldırıyor. Küçük karikatürist bu zamana kadar birçok ünlü karikatüristle tanışıp onlarla birlikte atölye çalışmaları da yaptı. Çocuk dergilerinde de karikatürleri yayınlanan Taha, geleceğin yeteneği olarak görülüyor ve şimdiden çizdiği karikatürlerin yer aldığı sergiler açıyor.



KARAKTER YARATIYOR

Küçük karikatürist, korona virüs salgınını da karikatürlerine taşıdı. Özellikle sağlık çalışanlarının virüsle mücadelesi onu çok etkiledi. Taha da, sağlık çalışanları için birçok karikatür çizdi, karikatürlerinde de insanlara 'evde kal' mesajı veren Taha, Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesine virüsle mücadelede kullanılmak üzere gönderdiği sağlık malzemelerini de karikatürlerinde yansıttı. Yaptığı karikatürlerle dikkat çeken asperger sendromlu Taha Arben Vurgun, "Ben türlü türlü karikatürler çiziyorum. Hatta kendi zihnimde canlandırdığım karakterlerim de var. Bunları yapmak beni daha iyi hissettiriyor. Okulumda da vakit bulduğum zamanlarda, karikatür çiziyorum. Arkadaşlarım da merak ediyor karikatürlerimi, sürekli karikatür isteğinde bulunuyorlar. Ben de onları kırmıyorum" dedi.





SAĞLIKÇILAR İÇİN ÇİZDİ

Koronavirüs sürecinde doktorların mücadelesini görüp onları karikatürlerine taşıyan Taha Arben Vurgun, şunları söyledi: "Çizdiğim karikatürlerde çoğunlukla doktorlarımızın fedakarlıklarını anlatmaya çalıştım ve insanları güven duygusunu aşılamaya çalıştım. Ülkemiz çok büyük bir devlet, onlarca ülkeye sağlık malzemesi ve maske dağıtımı yapılıyor. Sağlık çalışanlarımız canlarını hiçe sayıyorlar ve yakınlarını, eşlerini, çocuklarını, dostlarını göremiyorlar. Ben bu karikatürümü Sağlık Bakanına ve sağlık çalışanlarına hediye etmek istiyorum."



OĞLUYLA GURUR DUYUYOR

Küçük karikatürist Taha Arben Vurgun'un babası Sözer Vurgun, oğluyla gurur duyuyor. Baba Sözer Vurgun, "5 yaşından beri çizim yapıyor. İlk başta televizyonda gördüğü çizgi film karakterlerini kağıda aktarmaya başladı ve o çizdiği karakterleri ben de çizerken gördüğümde baktım ki ciddi manada yeteneği var ve bu şaşırtıcı bir şeydi. Daha sonra çizim yapmaya devam etti. Bu esnada Taha'da belli anlamda farklılıkların olduğu fark ettik ve onda otizmin bir sendromu olan asperger sendromu olduğu teşhisi kondu. Bu süreçte bu tip çocukların farklılıkları ön plana çıkıyor ve üzerine gittiğiniz zaman o alanda daha da başarılı olabiliyorlar. Biz de Taha'nın karikatür alanındaki farklılığını gördükten sonra ona elimizden gelen desteği verdik" diye konuştu.

NERMİN UÇTU