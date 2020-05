Salonlar açılmadan randevu defteri doldu

"İLK OLMA YARIŞIYLA BAŞLADIK"

Famous Bayan Kuaförü- (Bayraklı) Murat Ak (İzmir Artistlik Kuaförler Kulubü Derneği Başkanı/ meslekte 31. yılı)



● Uzun bir aradan sonra işinizin başındasınız. Duygularınızı alalım...

Mesleğimizden hiç bu kadar uzak kalmamıştık. Kademeli olarak da olsa işimizin başında olmak, müşterilerimiz ve ekip arkadaşlarımız ile buluşmak bizi inanılmaz mutlu etti.



● Hizmet vermeye başlayacağınızı öğrenen müşterilerin tepkileri nasıl oldu?

Kuaför salonlarının açılma haberini duyan müşterilerimiz hemen randevu almak için arayıp ilk olma yarışına girdi.

Gerçekten hem biz kuaförler, hem müşterilerimiz bu kadar uzak kalmadık birbirimizden...



● Yeni normaliniz ne? Ne gibi önlemler aldınız?

Aslında bu yeni sistem, yani randevu sistemi ile hizmet vermek, biz kuaförlerin en çok istediği şeydi. Hijyen önlemlerimizi artırdık. Eldiven, maske, tek kullanımlık ürünler ile servis veriyoruz.

Galoş giyiyoruz, giydiriyoruz.

Ateşlerini ölçüyoruz, müşteri takip formları ile bir nevi filyasyon sistemi uyguluyoruz.

Salonların koltuk kapasite sayısını yarıya indirdik, müşterilerimiz ile birebir ilgileniyoruz.

Müşterimizin işi bittiğnde servis yerini dezenfekte ediyoruz, en az 10 ile 15 dakika bekledikten sonra diğer misafirimizi alıyoruz.



● Müşterilerinizin bu önlemlere tepkisi nasıl?

Müşterilerimizin bu yeni uygulamaya son derece hassasiyetle yaklaştıklarını gördük.

Ayrıca bire bir ilgilenecek olamız onları daha mutlu kıldı.

Tabi maske ile oturmaktan biraz rahatsızlık duyuyorlar ama 'her şeyin başı sağlık' diyerek katlanıyorlar.



● Uyuyorlar mı?

Tabii ki herkes çok temkinli.



● Özlemişler mi kuaföre gelmeyi?

Kuaför salonlarının yaklaşık 55 gün kapalı olması ile bizleri gerçekten çok özlediklerini gördük, Bizler de onları çok özlemiştik. Biz kuaförlerin değerini daha iyi anlamışlar.

Evde saçlarını boyamaya kaltıklarında ne kadar değerli bir işiniz var demeye başladılar...

Bunları duymak bizleri mutlu ediyor.



● Bir haftadır nelere şahit oldunuz?

Yeni bir sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Hijyen ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Pandemiyi çok ciddiye aldık.



● Herkes kendi başının çaresine bakmayı öğrendi, müşteri kaybınız oldu mu?

Bu dönem insalara bir takım şeyler öğretti. Kendi saçını boyayanlar, kesmeye kalkanlar oldu. E doğal olarak kuafördeki gibi sonuçlar çıkmayınca müşteri kaybından daha çok yeni müşterilerimiz olmaya başladı. Böylece müşterilerimizin gözündeki değerimiz arttı... Bizler de müşterlerimizin kıymetini daha iyi anladık. Umarım bir daha biz onlardan, onlar bizden bu kadar uzak kalmayız.









"TELEFONLARIMIZ KİLİTLENDİ"

By Serkan Erkek Kuaförü/ Balçova (Serkan Canpolat 23 yıllık kuaför)



● Uzun aradan sonra işinizin başındasınız. Duygularınızı alalım.

Heyecan verici hem ekonomik açıdan hem de insanların mutlu olması bakımından keyifliyiz.



● Hizmet vermeye başlayacağınızı öğrenen müşterilerinizin tepkileri nasıl oldu?

Öncelikle hem sosyal medyadan hemde normal mesaj olarak yoğun talep aldık. Telefonlarımız kitlendi adeta. Heyecanla bekleyen bir grup olduğu gibi tedirginliği devam edenler de var.



● Yeni normaliniz ne? Ne gibi önlemler aldınız?

Saglık Bakanlığından gelen tüm hijyen kurallarını uyguluyoruz.



● Müşterilerinizin bu önlemlere tepkisi nasıl?

Önlemlerimizi çok başarılı ve güvenli buldukları için tabii ki memnunlar. Herkes uyuyor uymayanları da salona almıyoruz.



● Özlemişler mi ?

Hem bizi hem de tras olmayı özlemişler.



● Bir haftadır nelere şahit oldunuz?

İnsanların tedirginlikleri özverileri dikkate aldıgını gördük. Gelenler de hijyen kurallarına uyduğumuz için bize güvenip geliyor.



● Herkes kendi başının çaresine bakmayı öğrendi müşteri kaybınız oldu mu?

Aksine İzmir'de örnek bir salon oldugumuz için sosyal medyadan ortamımızı gören kişiler bizleri daha çok tercih etmeye başladı. Siz bizim vazgeçilmezimiz olmuşsunuz sizsiz çok mutsuz oluyoruz, hayatımızda çok önemlisiniz gibi yorumlar alıyoruz.







"ALEMİZE KAVUŞMUŞ GİBİ OLDUK"

Serkant Bayan Kuaförü/ Konak-Altıntaş (Serkant Aydoğmuş. İzmir Artistlik Kuaförler Kulubü Derneği Başkan Yardımcısı. 32 yıldır bu işi yapıyor)

● Uzun aradan sonra işinizin başındasınız. Duygularınızı alalım.

Takribi 2 aylık bir süre yaşadık bize 2 yıl gibi geldi.

Mesleğimizde sürekli bir insan sirkülasyonu söz konusu bu tempoya alışınca evde kalmakta oldukça zorlandık ancak her şeyin başı sağlık tabi ki.



● Hizmet vermeye başlayacağınızı öğrenen müşterilerinizin tepkileri nasıl oldu?

Gerek sosyal ağlardan gerek özelden müşterilerimizle bağımızı hiç kopartmadık. Bu süreci birlikte atlattık desek daha doğru olur. Bizler salonların açılacağı açıklamasını dinlerken 1 haftalık randevular dolmuştu bile.



● Yeni normaliniz ne? Ne gibi önlemler aldınız?

Salonumuzda personel ve müşteri sağlığımız ilk sırada geliyor. Pandemi olmadan önce de bu bizim için ilk üç kuraldan birisiydi yeni normalleşmeyle daha da önemli bir hal aldı. Yönetmelikte yazan tüm kurallar salonumuzda da geçerli. Müşterilerimiz ateş ölçer takibiyle içeri alınıyor. Personelimiz hem maske hem sperlik kullanıyor.

Her müşteri sonrası koltuklar ve ekipmanlar özel olarak dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe konusunda hassasız koltuklarımızın arası 2-3 metre açıklıkta. Boya kapları, havlular ve kişisel malzemeler tek kullanımlık yani tam olması gerektiği gibi diyebiliriz.

Tatil günlerinde ise detaylı temizlik ve dezenfektasyon yapıyoruz.



● Müşterilerinizin bu önlemlere tepkisi nasıl?

Müşterilerimiz memnun. Aklında sorusu olanları da özellikle salonumuza davet ediyorum ki içerdeki sistematik işleyişi görüp içleri rahatlasın



● Uyuyorlar mı?

Elbette uyuyorlar. Hem müşterimizi hem de personelimizi asla riske atmak istemeyiz.

Evet salonlarımızın açılmasını çok bekledik. Ancak sağlık her şeyden önemli. İçerisinde kendimin de olmadığı hiçbir şeyi bir başkasına yapamayız. Gün sonunda sevdiklerimizle güzel günler görebilmek için bunca fedakarlıklar yapıyoruz



● Özlemişler mi kuaföre gelmeyi?

Biz onları, onlar bizi, çok özledik. Kuaförlük sanatı sabır isteyen bir iş, sevmek lazım.

Mesleğinizi icra ederken aile gibi oluyorsunuz kendinizi kötü hissettiğinizde de, en mutlu günlerinizde de hep birlikteyiz özlemez miyiz birbirimizi hiç?



● Herkes kendi başının çaresine bakmayı öğrendi müşteri kaybınız oldu mu?

Kemikleşmiş bir müşteri portföyüne sahibiz, bu sebeple müşteri kaybımız olmadı ancak hala haklı olarak tedirgin olanlar var. En yoğun olmamız gereken zamanlardayız düğün sezonu geldi.

Pandemi sebebiyle ertelemeler olmuyor değil birçok işyeri kapandı yada yarı zamanlı çalışma başladı haliyle ekonomik olarak insanlar zor durumda. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.



"EN ÇOK DA BERBER SOHBETİNİ ÖZLEDK"

Ley Bay- Bayan Kuaförü-Çankaya Murat Meşinci (35 yıllık kuaför)



● Uzun aradan sonra işinizin başındasınız. Duygularınızı alalım.

Yeniden sevdiğim işi yaptığım için çok mutluyum. Aslında bu zorunlu tatilde mesleğimle ilgili yayınları okuyup kendimi geliştirme fırsatı da elde ettim.



● Hizmet vermeye başlayacağınızı öğrenen müşterilerinizin tepkileri nasıl oldu?

İlk günden itibaren randevularım doldu. Bize gelenleri müşteri olarak değil dost olarak görüyoruz. Onlar da bizi çok özlemiş. Ancak biz öncesinden herbirine bu süreçte saçlarına nasıl daha iyi bakacaklarını anlatmıştık. Bizim kavuşmamız saçları uzadığı, şekli kaçtığı için değil de daha çok o berber sohbeti için oldu.



● Müşterilerinizin bu önlemlere tepkisi nasıl?

Aslında biz meslek olarak hijyen kurallarına en çok uyması gereken grubuz. Yeni normalde ise bu kuralları en üst seviyeye taşıdık. Sosyal mesafe, koruyucu ekipmanlar, getirilen yeni kurallar dışında biz sadece "tanıdığımız" dostlarımızı alıyoruz. Randevu sistemi ile çalışmamıza karşın, onların sağlığı için tanımadıklarımızı kabul etmiyoruz. Kişiye özel malzemeler kullanarak hizmet veriyoruz. Bu kurallara herkes uymak zorunda. Tepkisel yaklaşan olmadı aksine memnunuyet duyuyor ve güveniyorlar



● Özlemişler mi kuaföre gelmeyi?

Özlemeyen yok... İnsanlar kendilerine hangi durumda olursa olsun özen göstermeli. Bu hem sağlık hem psikolojik açıdan önemli. Bizden çıkarken her biri, bir sonraki randevusunu alıyor.



● Bir haftadır nelere şahit oldunuz?

Dediğim gibi biz bu dönemde saç sakal bakımı için kendilerıni sürekli bilgilendirmiştik. Elbette evinde kendi saç traşını olan da var. Ama onlar da bilinçli dostlarımız, neyi nasıl yapacaklarını anlattığımız için çok sorun yaşamadık.



Burcu ILGIN