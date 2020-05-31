Nefesin gücünü hissedin

Nefes almak bayramdır, günün birinde soluksuz kalınca anlar insan... Nefes ve Yaşam Koçu İkbal Kaya nefes terapisi ile bağışıklığımızı güçlendirip yeniden hayat enerjimizi kazanabileceğimizi anlattı Kovid-19 pandemisini yaşadığımız şu günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli. Nefes ve Yaşam Koçu İkbal Kaya, bağışıklığı güçlendirmek için nefes egzersizi yapılmasını önerdi. İki farklı uygulama şeklini anlatan Nefes Koçu Kaya, "Her gün 10 dakikalık nefes egzersizleri ile bağışıklığınızı güçlendirmeniz mümkün" dedi. Son zamanlarda yaşadığımız stres, kaygı ve korkuların insanların nefes alış verişlerini olumsuz şekilde etkilediğini, özellikle korku anlarında nefesimizi farkında olmadan tutmaya başladığımızı söyleyen Kaya, "Kaygı, endişe, bir yere sığamama gibi duygular hissettiğinizde, önünüzü göremediğiniz, plan yapamadığınız ve her şey kontrolden çıkmış gibi düşündüğünüzde nefesinizi, göğüs ile boğazınız arasında sıkışıp kalmış gibi hissedersiniz. Bu tip nefes alma alışkanlıkları sizin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığınızı olumsuz yönde etkiler" diye konuştu.



HAYAT ANLAMSIZLAŞIR

Doğal ve açık nefesin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Nefes Koçu Kaya, "Vücuttaki oksijen miktarı, kandaki pH değeri, karbondioksit oranları olması gerekenden az ya da çok olduğunda, dengesi bozulduğunda; bağışıklığınız zayıflamaya başlar, kendinizi güçsüz ve mutsuz hissedersiniz. Uyku düzeniniz bozulur. Geceleri sık sık uyanırsınız. İştahınız ya çok artar ya da hiç bir şey yemek istemezsiniz. Kendinizi yorgun hissetmeye başlarsınız. Eklem ağrılarınız artar. En sonunda da hayat anlamsız gelmeye başlar ve depresif bir hal alırsınız. Bu noktaya gelmemek için bağışıklığımızı güçlendirmek ve yaşam enerjinizi devam ettirmek için nefesimizi açalım" dedi.



NEFESİNİZİ TAKİP EDİN

İlk adım olarak gün içinde nefesin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken İkbal Kaya, "Nasıl? hızlı mı, yavaş mı, derin mi, sığ mı, nefesinizi tutuyor musunuz? Bunlardan herhangi birini sürekli yapıyor olmanız, bozuk bir nefes alışkanlığı geliştirdiğinizin bir göstergesi. O zaman kendi kendinize yapacağınız günde 10 dakikalık nefes egzersizi ile bu durumu düzeltmeniz mümkün. 10 dakikanın üzerinde yapılacak egzersizler için nefes koçu eşliği şarttır, o sebeple 10 dakikalık seansları herkes evinde yapabilir, yapmalı" şeklinde konuştu.

NASIL YAPACAĞIZ?



UYGULAMA 1

● Bir koltukta sırtınız dik bir şekilde oturun.

● Bir eliniz karnınızda bir eliniz göğsünüzde olsun.

● Ağzınızdan nefes alıp verin, sürekli ve olabildiğince büyük nefesler olsun.

● İki nefes arasında hiç ara vermeden devamlı birbirini takip eden nefeslerin olması çok önemli.

● Nefesi ilkönce diyaframdan başlatarak (göbek deliğinizin hemen altında) oradan yukarıya göğsünüze çıkartın ve sonrada aşağıya iterek diyaframda bitirin. Suyun kıyıya vurması gibi gelsin ve gitsin.

● İki eliniz de sırayla nefesinizi hissediyor olmanız gerekir.

● Bu akışı kolaylıkla sağlayabiliyor musunuz?

● Bunu yapabildiğinizi hissederseniz.

● Her gün 10 dakika uygulayın. Bu uygulamayı yaparken hareketli bir müzik dinleyebilirsiniz.

● Hafif bir baş dönmesi, elinizde uyuşukluklar olabilir. Dinlenme sırasında geçer. tedirgin olmayın.

5 dakika bulunduğunuz yerde nefesinizi normale getirerek meditasyon konumunda sessizce dinlenin.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ OLASI DURUMLAR

● Karnınızdaki elinizde nefesi hissetmemeniz yani eliniz yukarıya doğru hareket etmiyorsa 2. uygulamayı deneyin. Karında nefesiniz yok demektir.

● Karnınızda nefesi hissediyorsunuz ancak nefes yukarıya çıkmıyorsa yani ikinci elinizde nefesi hissetmiyorsanız. 2. uygulamayı yapın.

● Hem karın da hem de göğsünüzde nefesi hissedebilmeniz için bir nefes koçu ile ilerleyen zamanlarda çalışabilirsiniz.

● Dikkat, her zaman ilk önceliğimiz nefesi diyaframda hissetmek olmalı.

UYGULAMA 2

● İki elinizi de karnınıza koyun ve karnınızda bir balon varmış gibi nefesinizle şişirin ve bırakın. Ağızdan aldığınız ve verdiğiniz büyük nefeslerle devamlı olarak uygulayın.

● Tüm dikkatiniz karnınızda olsun başka hiç bir yerle ilgilenmeyin. İki elinizin aynı anda kalkıp indiğinden emin olun.

● 10 dakika boyunca tekrarlayın.

● Bitince 5 dakika bulunduğunuz yerde nefesinizi normal hale getirerek meditasyon konumunda sessiz kalıp dinlenin.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ OLASI DURUMLAR

● Karında nefesi hissedememek. Vazgeçmeyin deneyin. İlerleyen zamanlarda bir nefes koçundan destek alın.

● Bu iki uygulamadan hangisi size uygunsa seçip birini düzenli olarak uygularsanız hayatınızdaki değişimi hem fiziksel hem de duygusal anlamda olumlu yönde hissedersiniz.

● Dayanışmanın, paylaşmanın, özverinin, teşekkür etmenin, saygı duymanın, çalışmanın, üretmenin birbirimizi kalpten ve mutlak bir sevgiyle sevebilmenin mümkün olduğunu gösterdi.

Sıradan anları onlara kıymet vererek yaşamamız, sıradan anları onlara anlam vererek kıymetlendirmemiz gerektiğini hatırlattı.

● Faulkner'in ünlü Nobel konuşmasında söylediği gibi: Istırap ve ter. Bir amaç uğruna çekilen çile menzile vardığımızda hayatımızı anlam duygusuyla donatır. Hayatımızda hayal kırıklığı ve başarısızlık olabileceğini kabul ederek yola çıktığımızda, başarı bize daha derin bir tatmin sağlar.

● Burada ve şimdideyiz, ebedi şimdide, kalbinizin dokunuşlarıyla, onu doya doya yudumlayalım.

● Şimdinin gücünü fark edelim Eckhart Tolle'nin dediği gibi, "Varlığınızın kutsal mevcudiyeti şimdi burada bulunmaktadır" En değerlisi yaşadığımız anın farkına varmalı, yaşamla birlikte akabilmek bize yaşam derinliği getirir.