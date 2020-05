“Yenilenmenin en mükemmel yolu DETOKS”

Salgın nedeniyle evde yapmadığımız yemek, pişirmediğimiz çörek kalmadı. Yaz kapıyı çaldı. Biliyoruz ki aldığımız o kilolar tek tek verilecek. Peki nasıl verilecek? Tabi ki en sağlıklı yöntem detoks. Ki detoksun sadece kilo verme olayı olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Biz de işin sırrını Türkiye'yi detoksla tanıştıran, ünlü iş insanlarından, Kate Moss, Naomi Campbell ve Woody Harrelson gibi dünya çapında tanınmış ünlü modelleri, Hollywood yıldızlarını ağırlayan detoks tesisi The LifeCo'dan Mirey Yuhay'a sorduk. Yuhay, 14 yıldır The LifeCo'da Wellness Koordinatörü olarak görev yapıyor. Puket, Antalya ve Bodrum'daki tesislerin kurucusu ise ünlü iş insanı Ersin Pamuksüzer. Teknoloji ve GSM devlerininin yönetiminde yer alan Pamuksüzer, 2002 yılında ise her şeyi bırakıp sağlıklı yaşam üzerine The LifeCo'yu kuran isim. Yani işin uzmanından gerçek detoksun ne olup olmadığını okuyacaksınız. Ve evde detoks yapmanın inceliklerini bulacaksınız.

MADDİ MANEVİ YORGUNLUK

■ Kasedi biraz geri sarsak. Ekonomi eğitiminiz var. Kurumsal hayatta ise güzel bir konumdaydınız. Detoksla nasıl tanıştınız?

35 yaşında kurumsal hayattayken daha mutlu olacağım, insanlara ve dünyaya daha faydalı olabileceğim bir alan arayışına girmiştim. İşten ayrılıp bir nefes seminerine katıldıktan sonra Ersin Bey'in (Pamuksüzer) bir dergideki röportajını gördüm.

Röportajda, detoks merkezi açtığından bahsediyordu. Kendisini tanıyordum ama röportajdaki resmi çok farklıydı.



■ Nasıl bir fark?

Bir erkekte böyle bir değişimi ilk defa görmüştüm. Çok ilgimi çekti ve kendisiyle sohbet etmeye gittim.

Ertesi hafta kendimi Bodrum'daki detoks merkezinde buldum. Korkuyordum biraz, zor da geçti aslında ama sonunda müthiş bir yenilenme, bilgilenme ve farkındalık. Ardından Amerika'da bir program katıldım. Her şey böyle başladı.





Kate Moss ve Naomi Campbell The LifeCo'yu en çok ziyaret eden isimler.



■ Ünlüler kapınızı çalıyor. Kapıdan girişleri ile çıkışları arasındaki duygu farklarını nasıl anlatırsınız?

Ünlü veya ünsüz aslında çok fark etmiyor. İnsanlar hayatlarında birçok travmatik durumla karşılaşıyorlar ve bununla birlikte hızlı modern yaşamın getirdiği ciddi sorumlulukları var. Bu da kişileri fiziksel ve manevi anlamda yoruyor, bitkin düşürüyor. Buraya en çok dinlenmek, yenilenmek, kilo vermek ve hastalıklardan korunmak için geliyorlar. Ve arınmış, canlanmış, hafiflemiş, gençleşmiş ve mutlu şekilde çıkıyorlar.



■ Bu süreçte mutfakları alaşağı ettik. Fark ettik ki iş çığrından çıkıyor. Bu noktada detoks bir kurtarıcı mı?

Kesinlikle net bir şekilde evet.

Böyle bir kısır döngüden çıkmanın en mükemmel yolu detokstur. Saydıklarınızın sindirim sisteminde yarattığı rahatsızlıkları (gaz, şişkinlik, kabızlık vb.) ile kan şekeri ve iştahtaki yükselmeyi hemen dengeleyecektir bir detoks programı.



HERKESİN İHTİYACI VAR



■ Herkesin detoksa ihtiyacı var mı?

Zamanımızda evet. Maruz kaldığımız ve soluduğumuz kirli hava, yetersiz su içmek, toksik yiyecekler, stres, elektromanyetik dalgalar, hareketsizlik, kimyasal kişisel bakım ürünleri, deterjanlar, sigara, alkol, kahve-çay gibi uyarıcı maddelerin bizde yarattığı toksik etkiyi atmak için mutlaka detoks yapılmalı





■ Detoks yapınca ne olur?

Kan temizlenir ve temizlenen kan hücre doku ve organlara bakım onarım yapar. Bunun sonucunda ise kişi kilo verir, ödem atar, enerjisi yükselir, bağışıklığı artar, gençleşir, sindirim kolaylaşır, duyular daha iyi çalışmaya başlar, zihin berraklaşır.



■ Detoksla ilgili doğru bilinen en önemli yanlış nedir?

Kilo vermek ve sadece yemekle ilgili bir durum gibi zannediliyor. Bunları içermekle birlikte aslında bütünsel bir konsept. Bu yüzden kelime olarak da biraz daha arınma olarak kullanılmaya başlandı ve wellness, wellbeing kelimeleriyle bütünleşiyor.



BÜTÜNSEL BİR PROGRAM

■ Detoks programı nelerden oluşur?

Bir detoks programı hem fiziksel, hem zihinsel hem de ruhsal açıdan hizmet etmelidir. Farklı arınma-beslenme programları, beden ve ruhunuzu esnetip güçlendirecek yoga-meditasyon, lenfatik sistemi arındıracak saunabuhar, masaj gibi rahatlatıcı spa terapileri, kronik rahatsızlıkları önleyecek ozon-vitamin serum kokteylleri, ödem atıcı vücut şekillendirici güzellik terapileri, ruhunuzu ve zihninizi rahatlatacak enerji ve nefes terapileri ve bilgilendirici sohbetleri içermeli. Yani 3-5 kilogram vermekten çok öte bir durum bu.





■ Detoksu yaptık peki bitti mi?

Dişimizi bir gün fırçalıyoruz bitiyor mu? Yatağı bir gün yapıyoruz bitiyor mu? Bitmiyor sürekli bir şey bu.

Detoks yapmak bir evin sezonluk temizliği veya arabanın periyodik bakımı gibi düşünülebilir. Ama asıl önemli olan bölüm sonrasındaki günlük hayattır. Burada sağlıklı yaşamı alışkanlık haline getirmek gerekir.