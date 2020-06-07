Minimum enerji maksimum doğa

Elektrik tasarrufu için

● Elektrikli ev aleti ya da beyaz eşya alırken enerji sınıflarını göz önünde bulundurun. A+++ en verimli sınıftır. Aletlerinizin olabildiğince bu sınıfa yakın olduğundan emin olmalısınız. Kısa vadede belki pahalı bir tercih olacak ama uzun vadede yüzde 40'a kadar tasarruf etmenizi sağlayacaktır. ● Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesini tamamen doldurup çalıştırmaya özen göstermelisiniz. Ayrıca bu aletleri daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmak da daha tasarruflu olacaktır ● Düzenli kullanılan elektrikli aletlerin bakımlarını yaptırmayı ihmal etmemeli ve onları olabildiğince temiz tutmalısınız. Bu aletlerin bakımlı yahut filtreleri temiz olduğunda daha verimli çalıştığını aklınızdan çıkarmayın. ● Buzdolabının kapağını olabildiğince az açın, bu hem yiyeceklerinin ömrü hem de elektrik tasarrufu için oldukça önemli. Kapağı ne kadar çok açarsanız, soğutma işlemi için o kadar çok enerji gerekecek. ● Havalar müsaitse kurutma makinesi yerine balkonu ya da kurutmalıkları tercih edin. ● Elektrikli aletleri kullanılmadığında tamamen kapalı olduklarından emin olun. ● Klasik aydınlatmalar yerine, daima verimlilik sınıfı yüksek olanları tercih edin.

Su tasarrufu için

● Su tasarrufu konusu ayrıca etik anlamda da sorumluluk taşıdığımız bir konu çünkü dünyada yaşanan çevre sorunları nedeniyle temiz suyun kritik önemi giderek artıyor. ● Duş sürenizi kısaltın. Kısa ve soğuk duşlar alarak hem daha sağlıklı olabilir hem de su tasarrufu yapabilirsiniz. ● Bozuk muslukları mutlaka tamir ettirin. Görmezden geldiğiniz damlayan musluklar, akan klozetler aslında çok fazla su israfı anlamına geliyor. ● Bulaşıkları elde yıkamak yerine ve bulaşık makinesini tercih edin. Burada dikkat etmemiz gereken bulaşık makinesinin bakımını düzenli bir şekilde yaptırmak ve temizliğine dikkat etmek. ● Dişlerinizi fırçalarken suyu açık bırakmayın. bu hata 20 litreye kadar suyun israf edilmesine sebep olur. Dişlerini günde iki kere düzenli fırçalayan biri bu alışkanlıkla tonlarca suyu israf ediyor.

Isı tasarrufu için

● Yaz veya kış fark etmez, evinizin ısı yalıtımına sahip olması tasarruf için oldukça avantajlı çünkü içerideki sabit sıcaklığı korumak çok daha kolay. Bu da kışın doğalgaz maliyetinde, yazın ise klimanın harcadığı enerjinin maliyetinde azalma anlamına geliyor. ● Doğru pencere tercihi ile hem ısı yalıtımını artırabilir hem de gürültü kirliliğinden korunabilirsiniz.

● Isı tasarrufunu artırmak ve maksimum verim için odalarının düzenine dikkat etmelisiniz, kaloriferlerin önünü mobilyalarla kapatmamalı veya klimanın yerini doğru belirlemelisiniz.