Yumuşacık saçlar için

Piyasadaki şampuanların neredeyse yüzde 90'ın da hem paraben hem de tuz bulunduğunu biliyor musunuz? Sülfat, şampuanlarda köpürtmek ve kıvamını tutturmak amacıyla kullanılan zararlı bir kimyasal olarak biliniyor. Sülfat, yağı ve kiri arındıran 'harika' da bir temizleyicidir ama aynı zamanda da ne yazık ki saçlara zarar verir.



TEMİZLER AMA KURUTUR

Tuz, saçları derinlemesine temizlerken aynı zamanda da saçları sertleştiriyor ve kurutuyor. Sülfat içeren şampuanlar, içerdiği tuz ile de saçlarınızın zayıflamasına neden olur. Tuzlu şampuan aynı zamanda saç derisini de aşındırır. Boyalı saçlarda ise rengin akmasını hızlandırır... Saç derisini hassaslaştıran sülfatlı şampuanlar sebebiyle kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz.





NEDEN TUZSUZ ŞAMPUAN KULLANMALIYIZ?

● Rengi sabitler: Tuzsuz şampuanlar boyalı saçların rengini, kuru saçların saç tellerini koruyarak, yıpranmış saçların da onarılarak nazikçe temizlenmesini sağlar. Boyalı saçlarınız varsa, sülfatlarla formüle edilmiş şampuanların renginiz üzerinde bir etkiye sahip olduğunu ve cildinizin soluk göründüğünü görebilirsiniz. Boyalı saçların canlı ve sağlıklı görünmesini sağlamak için ekstra özen gerekir. Nemi kilitlemeye ve renkli saçları ipeksi, yumuşak ve yönetilebilir hissetmeye yardımcı olan sülfatsız nemlendirici şampuanlar vardır.



● Kıvırcık saçlar daha kolay şekil alır: Tuzsuz şampuanlar sayesinde saçınız doğal yağlardan arınmaz ve bu da saçta daha fazla nem kalmasına sebep olur. Özellikle kıvırcık saçlar daha kolay şekillenir.



● Saçlar kabarmaz: Kabarık saçlar için de tuzsuz şampuan iyi bir seçenektir. Saçlar daha nemli kaldığından dolayı elektriklenerek kabarmaz ve ve eski ışıltısını kaybetmez. Tuzsuz şampuan sayesinde kabarıklığı önleyebilirsiniz.



● Kreme gerek kalmaz: Tuzsuz şampuan saçın sertleşmesini de engelleyerek daha yumuşak olmasına yardımcı olur, ayrıca ekstra olarak saç kremi kullanmak zorunda da kalmazsınız...



● Saçtaki doğal nemi tutar: Saç uçları kırılması gibi sorunları önlemek için de neme ihtiyaç vardır. Tuzsuz şampuan bir önceki maddede söylediğimiz gibi saçtaki doğal nemi muhafaza etmeye yardımcı olur ve kırılmaları önler.



● Cildiniz için de faydalıdır: Tuzlu ve sülfatlı şampuanların saça verdiği zararların yanında aşırı cilt hassasiyetine, cildin nemini kaybetmesiyle kuru cilt oluşumuna yol açması da mümkündür. Tuzsuz şampuan ile bu sorunlardan da kurtulabilirsiniz.



● Gözleri yakmaz: Ayrıca bu şampuan sayesinde gözleriniz yanmaz ve de zarar görmez. Sülfatlı şampuanın gözünüze kaçması sebebiyle yaşadığınız sorunlar bu şampuan ile ortadan kalkar.





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