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Haberler Pazar Ortadogu’nun Frank Sinatra’sı canlı yayında

Ortadogu’nun ’sı canlı yayında

Ortadogu’nun Frank Sinatra’sı canlı yayında
Giriş Tarihi: 14.6.2020
üçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlar ile dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Barbaros, Cecilia Krull, The Weather Girls'den Dynelle Rhodes, Viktor Lazlo, Pumeza Matshikiza, Lena Kovacevic, The Puppini Sisters'dan Marcella Puppini, IMA, Stan Antipariotis ve son olarak Fado'yu uluslararası arenaya taşıyan dünyaca ünlü diva Dulce Pontes ile bir araya geldi. Şimdi sırada Ortadoğu'nun Frank Sinatra'sı olarak kabul edilen Omar Kamal var.

MÜZİK VE SOHBET
Çeşitli dillerde ve farklı müzik tarzlarındaki icrasının yanında, besteci yönüyle de son yıllarda Ortadoğu'dan dünyaya açılan en önemli isimlerden biri olan Omar Kamal. Kamal ve Barbaros yarın @barbarosb Instagram sayfasında doğal sohbetler eşliğinde şarkıların büyüsünü evinize getirmeye hazırlanıyor.
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