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Virüs korkusu tatilciyi butik otele yönlendiriyor

Virüs korkusu tatilciyi butik otele yönlendiriyor
Giriş Tarihi: 21.6.2020
Butik otel kavramı bu günlerde tatilcilerin tercihleri arasında ilk sıraya yerleşti. En gözde tatil beldelerinden Alaçatı'da güvenli tatil için butik oteller ön plana çıktı. Alaçatı'nın otantik taş evlerinden ilham alınarak tasarlanan Alaroof Butik Otel de sunduğu geniş imkanlarla "butik otel" kavramını bir adım öteye taşıyor. Konuklarına huzur dolu bir tatilin kapılarını sonuna kadar açan Alaroof Butik Otel, müstakil bahçe içerisinde yer alan ve ev konforu sunan villalarında aile ya da kalabalık arkadaş gruplarıyla konaklama imkanı da sunuyor. Yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen otel işletmecisi Kadir Rızvanoğlu, "Misafirler, sabahları tesisin bahçesinde serpme Ege kahvaltısı ile güne keyifli ve lezzetli bir başlangıç yapabilir. Tesisin bir A La Carte restoran ve bir de barı bulunuyor. Tesisin bahçesinde bulunan açık havuzda gündüzleri keyifli vakit geçirebilirsiniz. Şehir merkezine yürüme mesafesindeki Alaroof Hotel; rüzgar sörfü merkezine 2 km, Ilıca Plajı'na ise 4 km mesafede yer alıyor" diye konuştu.

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