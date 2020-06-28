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Yaşlanmayı geciktiren kollajeni besinlerden alın

Kollajen, cildinizin esnek olmasına yardımcı olan ve ölü hücreleri yenileyen şeydir. Zamanla azalır, kırışıklıklara, pul pul dökülen deriye ve eklem ağrılarına neden olur. Bu nedenle gençken doğal kollajen üretimini teşvik etmelisiniz. Kollajen üretimini doğal olarak artıran yiyecekleri sizin için derledik...

Yaşlanmayı geciktiren kollajeni besinlerden alın
Giriş Tarihi: 28.6.2020
Yaban mersini
YABAN mersini, kollajen liflerini güçlendiren fitonutrient içerir. Bu da, zamanla üretimin azalmasını önleyecektir. Haftada en az bir kase yaban mersini tüketmenizi öneririz. Yaban mersinini herhangi bir şekilde tüketebilirsiniz ancak en iyisi bir smoothie ya da sade olarak tüketmektir.

Yumurta
YUMURTA, yeni kollajen oluşumu için hayati önem taşıyan doğal amino asitler bakımından zengindir ve mutlaka beslenme programınıza yumurtayı dahil etmelisiniz. İdeal olarak, haftada üç kez iki yumurta tüketmelisiniz. Yumurta tüketirken içerisine çok fazla tuz veya yağ ilave etmemeye çalışın.

C Vitamini
C VİTAMİNİ, bu proteinin üretimindeki en önemli bileşendir. Bunun nedeni, kollajen liflerinin düzgün biçimde oluşması için büyük miktarda C vitamini gerekmesidir. Beslenme programınızda C vitamini içeren çeşitli gıdalar bulundurmak ya da günlük C vitamini takviyesi almak en iyisidir.

Kızılötesi ışın terapisi
GIDALARI bir kenara koyarsak, kızılötesi ışın terapisi de üretimi teşvik etmek için en iyi seçenektir. Bu, evinizin rahatlığında yapabileceğiniz bir şeydir. Kızılötesi ışın terapisi, kan dolaşımını uyarmak ve kollajen üretiminizi artırmak için kızılötesi ışınları (UV ışınları değil) birleştirir.

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