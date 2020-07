İzmir’in sokak lezzeti: Söğüş

İzmir'in geleneksel sokak lezzetlerinden söğüş, yiyenlerin beğenisini topluyor. Kuzu kellesinin beyin, dil ve yanak bölümlerinden yapılan söğüş, ince ince kıyılarak baharatları eklendikten sonra taze yeşillik, soğan ile harmanlanıyor. Beyin, dil ve yanak lavaş arasında dürülerek servis ediliyor. İzmir'in en gözde sokak lezzetlerinden olan söğüş, ilk kez yiyenleri müdavimi yapıyor. Deneyenlerin vazgeçemediği lezzet, her mevsim tüketiliyor.



ANAYURDU BALKANLAR

Tarihi Kemeraltı'nın bir sokağında hizmet veren kentin tanınan söğüşçülerinden Tahir Yaman (68), "Söğüşün anayurdu Balkanlardır. Bursa göçmenleri getirmiştir. Her şeye faydası var bunun. Bilhassa gözün. Göz şifadır, kuzunun en lezzetli olan yeridir. Atalarımız demişler 'Gözünün yağını yiyim'. Kellenin en lezzetli yeri gözdür. Dili, yanağı her şeyi sağlıklıdır. Beyni bilhassa çocuklara, bebeklere doktorlar tavsiye eder. Gelişim yetersizliği bulunan çocuklar için doktorlar kuzu beynini önerir" dedi. İzmirlilerin söğüşe talebinin fazla olduğunu kaydeden Yaman, "İzmirlilerin dışında çevre il ve ilçelerden de çok gelen var. Yoğun ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.



DOLAPTA BEKLEMELİ

Tahir Yaman, kelle söğüşün lezzetli olabilmesi için püf noktanın kuzu etinden yapılması ve kellenin bir gece dolapta bekletilmesi olduğunu vurguladı.

