Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

Sentetik dolgu zararlı

● Meme büyütme ameliyatı nasıl yapılır?

Meme büyütme ameliyatı silikon protezlerin memeye yerleştirilmesi ile yapılmaktadır.



● Sentetik dolgular ile meme büyütme işlemi sağlıklı mıdır?

Bazen reklamlarda '500 cc dolgu 5 bin TL, 5 yıl kalıcı' gibi söylemlerle karşılaşabiliyoruz.

Geçmiste meme büyütme işlemi için sentetik dolgular kullanılmış, uzun dönemde meme dokusuna verdiği zarar ve meme kanseri taramalarına engel olduğunun görülmesi nedeniyle tamamen terkedilmiştir. Meme büyütme ameliyatı en sağlıklı şekilde yeni nesil meme protezleri ile gerçekleştirilir.

GÖRÜNMEZ İZLER

● Meme büyütme ameliyatında iz kalır mı?

Meme protezini yerleştirmek için meme altı kıvrımı, koltuk altı çizgisi ve meme başı kullanılabilmektedir.

Biz pratiğimizde en sık meme altı kıvrımı bölgesini tercih etmekteyiz.

Bu bölge meme dokusu altında bulunan göğüs kasına olan hakimiyeti kolaylaştırırken protezi yerleştirmek için yapılan kesinin de tam olarak kıvrımda kalmasını sağlamaktadır. Uzun dönemde zaten belli belirsiz olan izin kıvrımda kalarak neredeyse görünmez olmasına imkan vermektedir.



EMZİRMEYİ ENGELLEMİYOR

● Meme büyütme ameliyatı emzirmeyi engeller mi? Meme büyütme ameliyatı için kesiler günümüzde genellikle meme altı kıvrımından yapılmaktadır. Bu bölgeden kesi yapılmasıyla izlerin gizlenmesi ve meme başı duyu ve dolaşımının korunması sağlanır. Bu nedenle meme büyütme ameliyatı sonrası emzirme etkilenmemektedir.

18 YAŞINDAN BÜYÜK HERKES YAPTIRABİLİR

● Meme büyütme ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılır?

Kadınlarda meme gelişimi 17 yaşında tamamlanmaktadır ancak kişinin özgür iradesiyle karar verebilme özgürlüğü ülkemizde 18 yaştır. 18 yaşını dolduran her kadın meme büyütme ameliyati için başvurabilir.

3. GÜNDE GÜNLÜK HAYATA DÖNÜŞ

● Meme büyütme ameliyatı ağrılı mıdır? Eskiden kullanılan teknikler nedeniyle özellikle kas altına yerleştirilen protezler hastaya uzun süre ağrı yaşatabiliyordu. Gelişen teknikler sayesinde meme protezi ameliyatları çok daha konforlu olmaktadır. Meme büyütme ameliyatı sonrası hastalarımız 3. günden itibaren gündelik yaşamlarına rahatlıkla dönebilmektedirler.