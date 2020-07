Yeni normalin sakal modası

Karantina günleri şüphesiz ki erkekler için yeni bir deneyimin önünü açtı. Tarzına ve dış görünüşüne dikkat eden erkekler, berberlerin kapalı olduğu bu dönemde bir tıraş makinesi edinerek evde kendi tarzını yarattı. Peki yeni normalle birlikte hangi sakal modelleri ön plana çıktı?



DOĞAL KISA SAKAL

3 günlük sakal olarak da bilinen doğal kısa sakal, sakal bakımına ayıracak fazla zamanı olmayanlar için oldukça pratik bir sakal stilidir. 3 mm uzunluğunda sakal stili olan doğal kısa sakal özellikle küçük ve bebek yüzü olan erkekler için mükemmel bir seçimdir.



KEÇİ SAKAL

Her dönemin vazgeçilmez sakal modeli olan keçi sakalı yalnızca çene bölümündeki sakalların uzatılmasıyla yaratılan bir tarzdır. Ev ortamında da kolayca yapılabilecek bir model olan keçi sakalı, yüzün daha ince görünmesini sağlar ve özellikle kıvırcık saçlı erkekler için ilgi çekici bir modeldir. Çok yaygın olarak tercih edilen keçi sakalı bakıma ve ilgiyi de oldukça ihtiyaç duyar. Bu nedenle dönem dönem sakalın çevresi temizlenmelidir.

Keçi sakalını ortaya çıkarmak için sakalın çevresindeki temizlemek için tıraş makinesi başlıksız olarak tercih edilebilir.



TEK BİÇİMLİ TAM SAKAL

Tam sakal, tüm sakal stilleri arasında en çok ilgiye ve bakıma ihtiyaç duyan sakal modelidir. Devamlı bakım yapılmaması durumunda sakalın formunda bozulmalar meydana gelir. Ancak doğru bakılmış ve sürekli ilgilenilmiş tam sakal modeli her erkeğe çekicilik ve özgünlük katar. Özellikle yüz şekli oval olan erkekler için doğru bir tercih olan tam sakalın uzunluğu simetrik şekilde olmaktadır. Tek biçimli tam sakal modelinde bıyık ve sakal birbirine karışmış durumdadır. Sakalın çeneden uzunluğu ise ortalama 5 cm. kadardır. Tıraş makinesinin uzun sakallar için uygun olan başlığı ile sakala simetrik bir görünüm verilebilir, tıraş makinesi düzelticisi ile de istenmeyen tüyler temizlenerek temiz görünüm elde edilebilir.

Yeni normalin sakal diğer sakal tarzlarına göre daha az ilgi ister ve sadeliğiyle her ortam için uygundur. Minimal ve keskin bir görünüme sahip olan doğal kısa sakal yaratmaksa oldukça kolaydır. Tıraş makinesinin tarakları sayesinde sakalın yoğun olduğu bölümleri 3mm'ye kadar kısaltmak, boyunda ve yanaklarda kalan başı boş tüyleri ise tıraş makinesinin düzelticisi ile temizlemek iyi bir görünüm elde etmek için yeterli olacaktır.

DİĞER