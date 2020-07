Yemeğinizi nerede alırsınız?

STUCKLI SKY DINING- İSVİÇRE

DINNER in a Ski Lift in Sattel, İsviçre En ilginç restoranlar arasına ismini yazdıran Stuckli Sky Dining, isminden de anlaşılacağı gibi müşterilerine gökyüzünde hizmet veriyor. Misafirler İsviçre Alpleri manzarasının eşliğinde yemeklerini gondollarda yiyorlar.





SNOW CASTLE- FİNLANDİYA

Kemi, Finlandiya Son zamanlarda buzdan oyma oteller ve restoranlar trend haline geldi. Bunlardan en meşhuru Finlandiya'da bulunuyor. Her sene Ocak ayının sonuna doğru hizmet vermeye başlayan restoranın buzdan oyma masalarında yaklaşık eksi 5 derece sıcaklıkta yemeğinizi yiyebilirsiniz.



GROTTA PALAZZESE-İTALYA

POLIGNANO a Mare, İtalya İtalya'nın güneyinde bulunan restoran misafirlerine Adriyatik Denizi manzarası eşliğinde egzotik bir atmosfer sunuyor. Kalker mağarasında bulunan restoran sadece yaz döneminde hizmet veriyor.



SARNIÇ- TÜRKİYE

İSTANBUL, Türkiye İstanbul'da bulunan Sarnıç Restoran 1000 yıllık bir sarnıcın altında bulunuyor. Demir avizeler mekanı aydınlatıyor. Ambiansının yanı sıra Osmanlı kültürünün renkliliğini sergileyen mekan tarihi atmosferiyle en ilginç restoranlar arasında yer alıyor.





TREE POD DINING- TAYLAND

SONEVA Kiri in Koh Kood, Bangkok Bu restoran özel dokuma bambularda misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Bambulara oturtulan misafirler yukarı çekilerek ağaçların tepesinde bu ilginç deneyimi yaşıyorlar.



DINNER IN THE SKY- BELÇİKA

BİRÇOK kişi için, yükseklik, baş dönmesi ve korku demek. Yükseklik korkusunun iştah kapatıcı etkisine rağmen Belçika'daki Dinner In The Sky, müşterilerine sunduğu yemekler konusunda uzmanlaşmış.



ITHAA UNDERSEA - MALDİVLER

RANGALI Adası, Maldivler Denizin içinde 5 metre derinlikte bulunan restoranda camdan duvarlar sayesinde deniz dalgalarını, balıkları, mercanları, köpekbalıklarını ve daha birçok deniz canlısını izlemek mümkün.



EL DIABLO RESTAURANT- İSPANYA

TEGUISE, İspanya Bu restoranda barbekü, restoranın altında bulunan aktif volkanın ısısıyla yapılıyor. Restoran volkanın üzerine inşa edilmiş 6 adet bazalt kaya katmanının üstünde bulunuyor.