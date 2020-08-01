Poddle ailelerinin renkli bulusması

İZMİR Narlıdere'de güneyinde çam ormanları, kuzeyinde İzmir körfezi, önünde ise ferah bir ormanlık alanla çevrili BulutOrman Evleri'nde düzenlenen sosyal hayat partisi renkli görüntülere sahne oldu. Bol oksijenli temiz havası ve kentin karmaşa ve gürültüsünden uzakta konumlanan BulutOrman Evleri'nde gerçekleştirilen partide, çevre ve hayvan dostları buluştu. BulutOrman Evleri havuz başında düzenlenen etkinlik, Fransa'nın milli köpeği kabul edilen Poddle cinsi köpeği olan aileleri buluşturdu. İzmir Poodle Grubu Başkanı ve makyaj sanatçısı Fatih Şahin öncülüğünde sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımdan yola çıkılarak sınırsız yiyecek, içecek servisiyle sevimli dostların stres atabileceği müzikli, eğlenceli oyunlarla düzenlenen parti yoğun ilgi gördü. Kemalpaşa Köpek Bahçesi Kurucusu ve eğitici Kutay Özkan'ın yönetiminde gerçekleştirilen renkli oyunlarda yeteneklerini sergileyen poddle cinsi sevimli dostlar, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gecede gerçekleştirilen yarışmada En Yetenekli Poddle, En Pofuduk Poddle, En Söz Dinleyen Poddle, En Hızlı Poddle, En Süslü Poddle ve En Atletik Poddle olmak üzere altı kategoride ödüller verildi. Kendisi de Alf isminde bir poddle sahibi olan ve geceye ev sahipliği yapan Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, "BulutOrman Evleri'ni, adından da anlaşılacağı gibi doğa ve çevre dostu ailelerin mutlu ve huzurlu yaşayacağı yeni bir yaşam alanı olarak tasarladık. Gerçekleştirdiğimiz sosyal hayat partisinde hem aileleri, hem de poddle dostlarını bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

■ ŞENOL KANTÜRK