Bu besinler yağ yaktırıyor

Özellikle yaz aylarında çoğu kişi tartıda gördüğü sayıyı çok daha fazla önemseyip hızlı kilo kaybettiren bazı yöntemleri deneyebiliyor. Bu noktada verilen kilonun kısa zamanda geri alınmaması için önemli olan kilo kaybı ile beraber yağ kaybının da sağlanabilmesi. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Yağ yüzdesinin yaklaşık olarak kadınlarda yüzde 20, erkeklerde yüzde 15 olması gerekmektedir. Bu değerler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kilo verme ve yağ yakma konusunda mucize bir besin olmamasına rağmen bazı besinler metabolizmada bazı değişiklikler yaparak vücut kompozisyonunu etkileyerek yağ yakımına da yardımcı olabilir. Bu besinlerin etkilerini görebilmek içinse beslenme düzeninizi iyi planlamalı ve hayatınıza fiziksel aktiviteyi katmalısınız" diye konuştu.

YAĞ DEPOLANMASINI YEŞİL ÇAY İLE ÖNLEYİN

İçerdiği EGCG bileşiği sayesinde yağların depolanmasına engel olur. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırarak obeziteyle savaşmada rol oynar. Aynı zamanda yeşil çayda bulunan bu kateşinin sindirim sisteminde enzimlerin aktivitesini yavaşlattığı ve kalorilerin bağırsaklar tarafından emiliminin azaltılarak, kilo kaybını artıracağı üzerine çalışmalar sürüyor. Ortalama bir kupa yeşil çayda, 50-150 mg. arsında polifenol bulunuyor. Önerilen miktar günde 2-3 kupa.

YAĞLI DİYETE ZENCEFİL İLE KARŞI DURUN

Yüksek yağlı beslenme modeliniz varsa zencefil tam size göre. Yapılan çalışmalar zencefilin yüksek yağlı diyetin etkilerine karşı koyabileceğini savunuyor. Gıda ve Tarım Bilimleri dergisinde yayımlanan 30 gün boyunca farelere 25 ve 75 miligram zencefil özü verilerek yürütülen bir çalışmada zencefil özü ile beslenen farelerin kanında ve vücudunda daha az yağa rastlanmıştır. Zencefili çorbanıza, yoğurdunuza ve salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

DAHA AZ YAĞ, DENGELİ ŞEKER İÇİN TARÇIN

Herhangi bir besin yenildiği zaman vücut cevap olarak kan şekerinin dengede kalabilmesi için insülin hormonunu salgılar. Yapılan çalışmalara göre tarçının içindeki bileşenler insülin salınımını dengeleyerek daha az yağ depolanmasına sağlıyor. Bu nedenle yağ yakımını hızlandırmak isteyenler ve kan şekerini dengelemek isteyenler mutlaka beslenmesine tarçın baharatını eklemeli.

YUMURTA İLE YAĞ YAKIN KAS YAPIN

Anne sütünden sonra bilinen en iyi protein kaynağıdır. Yağ yakıcı özelliği vardır. Yumurta B grubu vitaminlerinden biri olarak kabul edilen kolin maddesini içerir. Kolin yağların depolanmasını azaltır ve enerji harcamasını artırır. 2014 yılında yayınlanan bir çalışmada kolin takviyesinin kas gücü ve kalitesinden ödün vermeden judo atletlerinde önemli kilo kaybına yol açtığını gösterilmiştir. Bu da yağ yakımı ve kas yapılanması için yumurtanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

HİNDİ İLE BAĞIŞIKLIĞINIZ GÜÇLENSİN GÜÇLENSİN YAĞLARINIZ AZALSIN

Niasin, B12 ve B6 vitamini için iyi bir kaynaktır. Bu vitaminlerin üçü de vücutta enerji üretimi için kullanılır. Vücutta yağ yakımını arttırmak için iyi bir besindir. Doymuş yağı da oldukça düşük proteini de bir o kadar verimli olduğu için diyetlerinizin vazgeçilmez parçası olabilecek niteliktedir. Aynı zamanda içerisinde bulunan selenyum minerali ile vücut bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek vücudunuzu kanserden dahi koruyabilirsiniz.

VERİMLİ YAĞ YAKMAK İÇİN KIRMIZI BİBER

Kırmızıbiberin yağ yakıcı etkisi içindeki kapsaisin adlı maddeden geliyor. Kapsaisin yemek sonrasında vücut sıcaklığınızı yükselterek daha hızlı ve etkili yağ yakmanızı sağlar. Daha hızlı ve verimli kalori yakımı ve daha az yağ depolanması için beslenmenize mutlaka kırmızıbiberi ekleyin. Kırmızıbiber gibi baharatların kalori yakımını yüzde 8 artırabileceği düşünülmektedir.