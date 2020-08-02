Salgından önce son çıkış

Tire Bisiklet Derneği üyesi Birol Önal (56) ile İzmirli yakın arkadaşı Kemal Şanlı bisikletle Kamboçya ve Tayland turu yapmaya karar verdi. Maceralarla dolu 56 gün süren tur devam ederken Çin'de 'Covid-19' salgını patladı. Başta ne olduğunu pek anlamasalar da salgının her geçen gün büyüdüğünü gören bisiklet sevdalısı ikili, zor şartlarda uzun süredir hayalini kurdukları turu tamamlayarak seyahat yasaklarının başlamasına 2 gün kala son anda Türkiye'ye giriş yaptı. Ardından kendilerine 14 gün karantina uygulayan Önal ve Şanlı yaşadıkları macerayı ise "Başaramasaydık aylarca orada kalacaktık" şeklinde değerlendirdi. Özel bir şirkette yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan ve emeklilik yıllarında kendini bisiklet sporuna adayan Önal, maceralarla dolu Uzak Doğu bisiklet turunu Yeni Asır'dan arkadaşımız Nadir Uysal'a anlattı. BÖYLE SALGIN GÖRMEDİM



● Macera nasıl başladı?

Aslında, Kamboçya ve Tayland turunu üç arkadaş bir yıl öncesinden planlamıştık. Abdurrahman mide kanaması geçirince son anda tura katılamadı. Kemal ile birlikte karar verip 14 Ocak'ta, İzmir'den yola çıktık. 10 Mart'ta sona erecek serüvenimiz de böylece başladı. Döndükten sonra 'Covid-19' salgınının adım adım pandemiye dönüşmesini izledik. Durumun ciddiyetini o zaman anladık. Dönemeseydik belki de çok sıkıntılı günler geçirebilirdik. 56 yaşındayım bugüne kadar böylesine büyük bir salgın yaşamadım.



GÜNDE ORTALAMA 100 KM



● Bisikletle Uzak Doğu turuna nasıl karar verdiniz?

Kemal Şanlı arkadaşımın 2014'te benzer deneyimi vardı. Onun anlattıkları beni çok heyecanlandırdı. Macera başladı. Tur için kendi adıma bin dolar bütçe ayırdım. Tek bir bisikletle turu tamamladım. Chiang Mai'den Chinag Rai'den, Golden Turing'e (Altın Üçgen), Tayland Myanmar- Laos ülkelerin sınırlarının kesisitiği Taylantd'ın en kuzeyinden doğru pedal çevirdik. Toplam 3 bin 500 km, günde ortalama 80-100 km yol aldık. İlginç ve zengin kültürlerle tanıştık.



● Dünyanın bir ucunda karşına Tireli hemşerin çıkınca şaşırdın mı?

Bangkok'tan, Aranyoprathet'e tren bileti alıp 250 km Kamboçya sınırına kadar geldik. Ardından vize işlemlerini tamamladık. Siem-Reap şehirnde, Tireli olduğunu öğrendiğim Seyfullah Köroğlu ve Denizlili Ramazan Tekin'in işlettiği 'Teira' otelde kaldık. Üç gün boyunca bizi muhteşem şekilde ağırladılar. Ardından, Angkor Wat'ta mükemmel bir gündoğumu yaşadık. Başkent, Phnom Penh 'e gelirken mavi nehir yunuslarını görmek için yolumuzu uzaktık ancak yunuslar bize kendini göstermedi. Bir gece başkentte kaldık. Krakor'da, yüzen şehire çok değişik bir yaşam şekli ile karşılaştık. Battambong'ta bambu tren, Wat Banon timsah çiftliği ve milyonlarca yarasanın gün batımında mağaradan çıkışlarını seyretmek ayrı bir keyifti.



Kemal Şanlı ve Birol Önal bazı yerlerde yerel taşıma araçlarını kullanarak dinlendi.





YEMEKLERİ YADIRGADIM

● Uzak Doğu yemek kültürü sizi zorlamadı mı? Nasıl beslendiniz?

Farelerin ve köpeklerin ızgara yapılıp pişirildiğini gördüm. Tabii ki bu yemekleri tatmadım. Yaktığımız kaloriyi karşılayacak bir beslenme programı uyguladık.



HALKTA PANİK YOKTU

● Tur devam ederken yayılmaya başlayan salgın haberlerinden endişe duydunuz mu?

Tayland turu devam ederken Çin'in Wuhan kentindeki salgın haberleri televizyonda ve yazılı basında yer almaya başlamıştı. Hastalık haberleri ülke gündeminde birinci sıraya yükselmişti. O zamanlar bu hastalığın küresel bir salgına dönüşebileceğini hiç düşünmemiştim. Endişe etsek de asla paniğe kapılmadık. Halkta da bir panik yoktu. Mümkün olduğunca programa sadık kaldık. Türkiye'de ilk vakanın görülmesinden 1 gün önce İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na indik. Yetkililer, tur boyunca Çin'e gidip gitmediğimiz sordu. 'Hayır' yanıtını verdik. Ailem, İzmir'de Hatay'da oturuyor. Ben, Tire'deki evimde, Kemal ise İzmir'de 14 gün karantina uyguladı. Sonra ailemin yanına döndüm. Salgının bugün ulaştığı boyutları düşünürsek hayalimizdeki turu tam zamanında tamamlayarak ülkemize dönmüştük. Yaşadığımız heyecan dolu macerayı uzun süre unutmamız mümkün değil.





● Aklında en çok kalan yerler nereleriydi?

Phayao Lampan'a, kadar uzanan rotada beyaz ve mavi tapınakları gördük. Uzun boyunlu kadınların yaşadığı yer olarak bilinen Karen köyü, maymun tapınağı ilgi çekiciydi. Tayland'ın, en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük Buda'sını gördük. Eski Siyom Krallığı'nın başkenti Ayuthaya antik kenti, filmlere konu olan 'Kwai köprüsü' ve yüzen Pazar gerçekten muhteşemdi. Bangkok'a kadar bisiklet sürdük.

NADİR UYSAL