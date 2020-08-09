Ara öğünle göbek yağlarından kurtulun

Özellikle yaz aylarında daha da göze çarpan göbek ve basen bölgelerindeki fazla yağlardan yeterli ve dengeli bir diyetle bölgesel zayıflama sağlanabilir. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı bölgesel zayıflamanın püf noktalarını anlattı. Bölgesel yağlanma yaşayan kişiler genellikle elma ya da armut tipi denilen bir yağlanma ile basen ve göbek bölgelerinden daha çok kilo alırlar. Genelde bölgesel olarak zayıflamanın mümkün olmadığı düşünülür; ancak doğru hazırlanan ve karbonhidrat, protein, yağ dengesi tam olarak belirlenen bir diyetle bölgesel zayıflama mümkündür. Bölgesel zayıflama diyetinde az ve sık beslenme planı kişiye göre ayarlanmalı ve dengelenmelidir.



BESLENMENİN TEMELİ

BÖLGESEL olarak zayıflamak iste-yen kişiler kesinlikle ara öğün almalıdır. Çünkü beslenmenin temeli ara öğündür. Düzenli ara öğün alımı göbek bölgesindeki yağ-ların yakılması için oldukça önem-lidir. İnsülin direnci oluşmaya başladığında ilk olarak göbek böl-gesi yağlanır. Göbek bölgesi yağlı olduğu için de insülin direnci olu-şur. Bu, kişiyi tip 2 diyabete kadar götürebilir. Abdominal bölgede-ki yağları hedef almak istiyorsanız mutlaka ara öğün tüketmelisiniz.



KAHVALTI ATLANMAMALI

BÖLGESEL zayıflamada dikkat edilmesi gereken bir kaç nokta daha vardır. Bunlardan biri kahvaltının atlanmamasıdır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Kahvaltı yapmadan bölgesel zayıflama mümkün olamaz. Bol yeşillikli, domates ve salatalık zengini, peynir ve bir yumurtanın olduğu bir kahvaltı ile güne başlamak doğru bir tercih olabilir. Kahvaltıda siyah çay yerine yeşil çay tüketilebilir. Doğru zayıflama için günde 2 litreye yakın ya da daha fazla su içilmelidir. Yaz aylarında da özellikle gazlı içeceklerden, kızartmalardan, cips ve yapay şeker içeren abur cuburlardan uzak durulmalıdır.



BADEM, YOĞURT VE ANANAS

BÖLGESEL zayıflamada öğün planı illa "3 ana-3 ara öğün" şeklinde değildir. Sadece ikindi döneminde bir ara öğün yeterli olabilir. Bu ara öğünler kepekli bir tost, simit, kabak çekirdeği, 1 avuç leblebi ve 1 avuç kuru üzüm, 1 avuç kuru meyve, badem, süt, kefir, çilek, ananas olabilir. Özellikle ara öğün olarak ananas, badem ve yoğurt tüketmek göbek bölgesindeki yağları eritmek için faydalı olabilir.



KİŞİYE ÖZEL LİSTE

BASEN ve göbek bölgesi gibi kol, alt bacak ya da sırt bölgesindeki yağlar da erir. Önemli olan toplam yağ oranının kişiye özel yeterli ve dengeli bir beslenme listesiyle ideale düşürülmesi ve bunun yanında sporun da bir rutin halini almasıdır. Düşünülenin aksine doğru bir diyetle yüz küçülmeden basen ya da bacak bölgesindeki yağlardan da kurtulmak mümkündür.



YÜZÜNÜZ ZAYIFLIYORSA

EĞER yaptığınız diyete yüzünüz zayıflıyorsa doğru bir diyet uygulamamışsınız demektir. Çünkü doğru bir diyette yeterince yağ verildiğinde ve ideal kiloya inildiğinde yüz zayıflamaz. Kişiye uygun olmadığı için bazı listeler çirkin ve sağlıksız zayıflamaya sebebiyet verebilir. Kas kaybına da sebep olabilir. Kısacası bölgesel zayıflamak için dengeli beslenmeli, ara öğün almalı ve o bölgeyi spor ile mutlaka çalıştırmalısınız. Daha fit ve daha sağlıklı bir vücut için spor da hayatınızın bir parçası olmalıdır.