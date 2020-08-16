4 SENEDİR İstanbul'da yaşayan İzmirli model Derya Durmaz, pandemi döneminin kendisine ders olduğunu, aşktan ziyade sağlığın, özgürlüğün ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getirdi. O zorlu süreçte evden çıkmadığını söyleyen Derya, "Öncelikle sağlık, sonra iş, en son da aşk" vurgusu yaptı. İyi bir ajansta eğitim alıp kendisini hazırladıktan sonra oyunculukla ilgili kariyer yapmak istediğini ifade eden İzmirli güzel, "Salgın dönemi öncesi katalog çekimlerine gidiyordum. Pandemi sürecinde 3 ay eve kapandım, artık yorulmak istiyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN