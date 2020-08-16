  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Pazar Artık yorulmak istiyorum

Artık yorulmak istiyorum

Artık yorulmak istiyorum
Giriş Tarihi: 16.8.2020

4 SENEDİR İstanbul'da yaşayan İzmirli model Derya Durmaz, pandemi döneminin kendisine ders olduğunu, aşktan ziyade sağlığın, özgürlüğün ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anladığını dile getirdi. O zorlu süreçte evden çıkmadığını söyleyen Derya, "Öncelikle sağlık, sonra iş, en son da aşk" vurgusu yaptı. İyi bir ajansta eğitim alıp kendisini hazırladıktan sonra oyunculukla ilgili kariyer yapmak istediğini ifade eden İzmirli güzel, "Salgın dönemi öncesi katalog çekimlerine gidiyordum. Pandemi sürecinde 3 ay eve kapandım, artık yorulmak istiyorum" dedi.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Artık yorulmak istiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA