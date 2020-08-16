Toplu taşımaya alternatif tekli ulaşım

Trafik deyince akıllara otomobil, kamyon, kamyonet trafiği gelse de artık şehirlerde pek çok farklı ulaşım aracı var. Motosikletler, bisikletler ve şimdi de elektrikli scooter'lar ve mini elektrikli arabalar da trafiğe çıkmaya başladı. Scooter'lar önce çocuklar için oyuncak olarak piyasaya çıksa da artık başlı başına bir ulaşım aracı olarak gündelik hayatımızda yerini almaya başladı. Kendinize ait bir elektrikli scooter edinebildiğiniz gibi artık kiralayıp istediğiniz yere gitme şansına da sahipsiniz. Scooter kiralamanın avantajı istediğiniz yerden alıp istediğiniz yere bırakabilmeniz. Dezavantajı ise her istediğinizde boş ya da bataryası dolu bir tane bulamamak. Çoluk çocuk herkesin ilgisini cezbeden scooter'lar özellikle de sahilde çok popüler. Yaz akşamlarında gezintiye çıkan herkes bir kez mutlaka biniyor. Otobüs duraklarına ya da vapur iskelelerine yakın yerlerde beklemelisiniz ki kolayca boş bir araç bulabilesiniz. Çünkü insanlar genelde otobüs, metro ya da vapura kadar scooter ile gidip durakların etrafına park ediyorlar.

PARK SORUNU YOK

Martı isimli elektrikli scooter uygulaması özellikle İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yürümek için uzak olan; toplu taşıma ya da araçla gitmenin ise aslında gereksiz olduğu lokasyonlara trafiğe takılmadan gitmeyi sağlıyor. Bu mesafeleri keyifli bir sürüş ile kat etmenin yanında toplu taşımanın kalabalığıyla ya da araç için park yeri aramak gibi tatsız durumlarla uğraşmanıza gerek kalmıyor. Martı, aynı zamanda çevreci bir ulaşım seçeneği sağlıyor. Elektrikli scooter ile yapılan tüm yolculuklar, standart bir araç ile yol almaktan çok daha yeşil bir seçim. İklim krizi konusunun tüm dünyada gündem olduğu bir dönemde, herkesin karbon ayak izi kavramını konuştuğu bir çağda, bu tür alternatif yollar sunan girişimlerin hızla büyümesi de oldukça normal.

NASIL KİRALANIR?

Etrafınızda bu kadar çok gördüğünüz halde hala bir kez bile denemediyseniz sizin için deneyimleyip nasıl kiralanacağını öğrendim. Öncelikle Martı uygulamasını akıllı telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Uygulamayı yükledikten sonra kişisel bilgilerinizi girip kaydetmelisiniz. Tabii kiralama yapabilmek için bir kredi kartı da tanımlamanız şart. Uygulamayı açtığınız anda bir harita açılıyor ve size en yakın Martı'nın konumunu gösteriyor. Ayrıca o Martı'nın pilinin sürüşe uygun olup olmadığını da haritada görebiliyorsunuz. Haritayı takip ettiğinizde yaklaştığınızı ya da uzaklaştığınızı görme şansınız var. Hatta yakınınızdaki Martı'ya gidene kadar başkası kiralamasın diye dakikası 0.19 kuruş üzerinden rezervasyon bile yaptırabiliyorsunuz.

DAKİKASI 0.49 KURUŞ

Martı'nın yanına geldiğinizde, direksiyon kısmının üstünde bulunan karekodu uygulamaya okutup üzerindeki şifreyi girmeniz yeterli. Kilit açılıyor ve sürüşe başlayabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden sürüşünüzün dakikasını kaç km yol gittiğinizi takip edebiliyorsunuz. Fiyat olarak ise ilk açışta İzmir için 99 kuruş ödüyor, dakikada ise 49 kuruş artarak istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu ücret kredi kartınızdan otomatik olarak kesiliyor. Yani bir martı kiraladınız ve 10 dakika kullandıysanız yaklaşık 6 lira gibi bir rakam ödüyorsunuz. Martı'da herhangi bir zil veya korna bulunmuyor. Sürüş esnasında zilin veya kornanın eksikliğini hissedebilirsiniz. Sürüşünüz bittiğinde ise uygulama üzerinden sürüşünüzü sonlandırabiliyorsunuz. Sürüş sonlandırıldığında elektrikli scooter'ı üzerinde bulunan fiziksel kilit yardımıyla kilitlemeniz gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ise uygulama üzerinden Martı'nın düzgünce park edildiğini gösteren bir fotoğraf çekip Martı ekibine gönderiyorsunuz. Böylece sürüşünüz tamamlanmış oluyor.



BİR SONRAKİ ASAMA ZOOP

TÜRKİYE'DE ekosistemi artan araç paylaşım platformlarına fark yaratabilecek bir yenisi de İzmir merkezli bir teknoloji şirketi tarafından eklendi. Şirketin hali hazırda geliştirdiği elektrikli mini araç, yine şirketin genç beyinleri tarafından geliştirilen araç paylaşım platformu ZOOP ile birleştirildi. Henüz Martı kadar yaygınlaşmayan Zoop araçları saatte 70 km hıza çıkabiliyor. Lityum iyon bataryalarla yol alan araçlar, evlerde de kullanılan 220 voltluk akımlarda şarj edilebiliyor.

TEK ŞARJLA 100 KM

Araçlar, tepesineki panellerle enerjisinin önemli bir kısmını güneşten alıyor. Üzerindeki ışıklarla kullanıcısına mesaj veren araçlarda, yeşil ışık 'kiralanabilir', mavi ışık 'kullanımda', kırmızı ışık ise 'şarjı yetersiz' anlamı taşıyor. Tek şarjla yaklaşık 100 kilometre gidebilen aracın anahtarı ise internet üzerinden indirilen ZOOP isimli mobil uygulama. Aracın kapısı uygulamayla açılıyor. İçindeki dokunmatik ekran üzerinden çalışan araçta, ileri-geri vitesler de yine bu dokunmatik ekran üzerinden ayarlanıyor. Akıllı rehber ve navigasyon özelliğinin de bulunduğu araçlar 2 kişinin kullanımı için uygun.

Burcu ILGIN