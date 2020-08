Ayrıntı insanı Başaklar

BAŞAK'LAR çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu iştir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.



BASAK ERKEGİ TİTİZ VE SORGULAYICI

YAŞAMA sade bakan doğal ve samimi kişilerdir. Onlarla yaşamak kolay değildir. Çünkü disiplin duygusu içinde yaşadıkları için, birlikte oldukları kişilerin de yaşam düzenlerine karışırlar. Titiz ve sorgulayıcıdırlar. Amaçsız ve beklentisiz kişiler için, zaman harcamaktan hoşlanmazlar. İyi, bir aile reisi oldukları söylense de, bunu geciktirmek için her türlü yolu denerler ve müzmin bir bekar olmaktan kurtulamazlar. Aşk ilişkileri zordur. Sürekli denetleme duyguları yüzünden partnerleriyle aralarında sürekli sorun çıkar. Baba oldukları zaman da çocuklarını en iyi koşullarda yetiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Çocukları onların düzenlerinden sıkılsa bile en küçük sorunlarında yanlarında, babalarını görmekten keyif alırlar. Temkinlidir ve hata yapmaktan çekinirler. İstekleri ile hayalleri arasında uçurum yoktur.



BASAK KADINI MÜKEMMELLİGİ ARAR

GARİP bir doğaları vardır. Az veya çok, kendilerine yeten tavırlarıyla evliliğe her zaman tepkilidirler. Seçici ve eleştirici tutumlarıyla, aşkı sürekli kendilerinden sürekli uzaklaştırırlar. Eğer; bir gün gerçekten evlenmeyi isterlerse, ilişkilerini saygı ve mantık çerçevesinde yürütürler. Mükemmelliği arayan bir kişi olarak, seçtikleri eş onları fazlasıyla hak eder. Bu evlilikte, asla ayrılığa yer olmayacaktır. Kusursuz bir anne örneği oldukları için, çocukların da her konuda mükemmel olmasını isterler. Ev ve iş yaşamı aynı derecede önemli olduğundan, her ikisini de başarılı bir şekilde götürürler. Çocukları terbiyeli ve söz dinleyen çocuklar olur. Klasik ve sade zevkleri vardır. Hedeflerini iyi seçerler. Başarı için hiçbir engel tanımazlar. Tutkulu fakat kinci değildirler. Duygu ve mantığı arasında müthiş bir denge yeteneği vardır.



BASAK ÇOCUKLARI SON DERECE SAKİN VE DİSİPLİNLİDİR

DAHA doğduğu anda yaşama ciddi bakan bu çocuklar, mama saatlerinin aksamasına dayanamaz ve hastane odasında çığlıklara başlar. Okul yıllarında disipline en yakın yine bu çocuklardır. Sakinlikten hoşlanır ve tenkite gelemezler. Hatalarını sessizce bir kere söyleyin bir daha asla yapmayacaktır. Sorumluluğunu bilir ve sizi yormadan odasını toplar. Sadece eşyalarını hiç kimseyle paylaşmaz. Onunla çocuk gibi değil de arkadaş gibi konuşmalısınız.



ASKTA MANTIKLA HAREKET EDER

İki gönül bir olunca samanlık seyran olur' sözü herhalde en son Başaklar için söylenir. Aşkta duygulardan önce mantıkla hareket ederler. Özgürlük ve çalışmak daima ön planda olacağı için, aşkın en iyi özgür yaşandığı zaman daha verimli olacağı düşüncesi ile hareket eder. Sevecen ve akıllı bir sevgili ister. Aşkta çekingen ve resmidir. Duygusal ilişkileri hafife almadığı için, hızlı yaşanan aşklar ona ters gelebilir. Erkeğin kibar ve zarif olmasını istersin. Güven çok önemlidir.



BASAK ÜNLÜLERI

ALİ SUNAL, Rafet El Roman, Aras Bulut İynemli, Gökhan Türkmen, Jensen Ackles, Keanu Reeves, Mabel Matiz, Tommy Lee Jones, Michael Jackson, Algı Eke, Begüm Birgören, Bergüzar Korel, Blake Lively, Ceyda Ateş, Claudia Schiffer, Duygu Yetiş, Ebru Cündübeyoğlu, Ece Uslu, Hande Ataizi, Katerina Graham, Lea Michele, Marlee Matlin, Merve Boluğur, Pınar Altuğ, Pink, Saadet Işıl Aksoy, Salma Hayek, Shania Twain, Sophia Loren, Beyonce ve Cameron Diaz.



Ayrılık acısı çektigini saklar

Tam bir Merkür insanıdır. Akılcılığı asla elden bırakmaz. Olabilecek olaylara sanki hazırlıklı gibidir. Bir an düşünür ve nerde hata yaptığını algılamaya çalışır, kısa bir sorgulamadan sonra hiç kimseyi suçlamadan ilişkiyi unutmaya çalışır. Her şey mantık çerçevesi içinde yaşanmış ve bitmiştir. Çalışmayı çok sevdiği için kendine hemen yeni sorumluluklar bulur. Yaşadığı ilişkiden edindiği tecrübeleri avantaja çevirme konusunda ustadır. Herkes aşk acısını unutmaya çalışırken, güçlü kişiliğiyle bu tür ilkel duygulara yenik düşmemesi gerektiğini düşünür.



Bu ay gücünüzü hissedeceksiniz

AY boyunca Güneş iki burçta yer alacak. 24 Ağustos'ta Başak burcunda ilerliyor. 23 Eylül'de ise Terazi burcuna geçiyor. 13 Eylül'de Oğlak'ta Jüpiter ileri hareket etmeye başlıyor. Satürn, Plüton, Uranüs ve Neptün geri hareketine devam ediyor. Merkür, Başak ve Terazi'de Venüs, Yengeç ve Aslan'da yer alacak. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir ay. Eğlenceli yolculuklar da gündeme gelecek. Yaşamı sorgularken kafanızdaki soruların cevabını da bulacaksınız. Rutinleşmiş bazı şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Pratik davranışlarınızla

Filiz ÖZKOL