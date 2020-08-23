İlk palet vuruşum özüme bir yolculuktu

illi sporcu Birgül Erken, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 160 metre olan 'tek nefesle su altında paletle yatay en uzun mesafe' kategorisini 165 metreye yükseltti ve serbest dalışta dünya rekortmeni oldu. "Kadınların güçlü olmadığı toplumlarda huzur da olmaz muasır medeniyetler seviyesine de ulaşılamaz" diyen Birgül Erken, bu kez şampiyon avına çıkacak. "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Şampiyon Avı" projesiyle Türkiye'nin dört yanındaki yetenekli 150 genç serbest dalış ile tanışacak. Erken ile aldığı o derin nefes sonrası suyun altında neler yaşadığını konuştuk. ● Serbest dalış tutkunuz nasıl başladı? Ben deniz çocuğuyum. Çanakkale'de doğup büyüdüm. Mavi sulara dalmak çocukluğumun oyunlarından biri. Su altı dünyasının güzelliklerini eşimle birlikte aletli dalış ve su altı fotoğrafçılığı yaparken daha yakından keşfetme fırsatı yakaladım. Bu süreçte tesadüfen Çanakkale Su Sporları Kulübü'nde yolum Serbest Dalış adlı bu spor dalı ile kesişti. Sonrasında bu tutku, önüne geçilmez bir yaşam biçimine dönüştü.

DENİZ ALTINDA SENFONİ

● İlk dalışınızda neler hissettiniz? İlk defa nefesimi tutup su altında ilk acemi palet vuruşumla birlikte kendime, özüme doğru bir yolculuğa çıktım adeta. Özgür ruhlara sahip olan yunuslar kadar hür ve hafiflemiş hissettim. Denize aşina, oyunları denizde olan bir çocukluk geçirdiğim için olsa gerek, doğal olarak ilk dalışımda kendi evimdeymişim gibi, sanki bir deniz canlısıymışım gibi hissettiğimi ve suyun beni kucakladığını hatırlıyorum. ● Denizin altındaki hayatı nasıl tanımlarsınız? Deniz altında bir senfoni var. Uyum içinde ve rengarenk bir dünyadasınız. Suyun meditatif etkisi var. Suya uyumlanır ve sakinliğinizi koruyarak maviliklerin kucağına kendinizi teslim ederseniz, orada içsel özgürlüğünüzün başladığını hissedebilirsiniz. Kendi içinde barışık ve uyumlu olmak, sabırlı ve sakin olmak serbest dalış yolculuğunda derin maviliklerin gizemli kapılarını açabilir. Derin maviliklerin kapıları herkese kolaylıkla açılmıyor. Bu nedenle kendimi şanslı insanlardan addediyorum. ● Serbest dalış sadece nefes olayı mı? Elbette değil. Serbest dalış çok özel bir alan ve sadece spor değil nefis terbiyesi, kendini tanıma yolculuğu. Dolayısıyla rekorların alt yapısında sadece su ya da kara antrenmanı yok, yoga, meditasyon, nefes çalışmaları gibi zihin, beden ve ruh bütünlüğüne yolculuklar var.

ZİHİNDEN ÇIK BEDENE GİR

● Derinliklere yol alırken aklınızdan ne geçiyor? Aslına bakarsanız serbest dalış, berrak zihinle yapılması gereken bir spor. Çok az düşünceyle, daha çok anı yaşayarak yapılması gerekiyor. Teknik gerekliliklerini sırası geldikçe az eforla yapmak dışında düşünce üretmemelisiniz. Aksi halde kendinizi sabote etmiş olursunuz. Kısaca ne kadar zihinden çıkıp bedeninize girebilirseniz o kadar başarılı olursunuz. ● Son rekor denemenizde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istediniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Son günlerde artış gösteren şiddet olayları kadınlara, kız çocuklarına yapılan her türlü fiziksel ya da duygusal şiddet ve kadın cinayetleri, çok çok ağır üzücü, zorlayıcı ve kabul edilemez olaylar. Hiçbir canlıya karşı şiddet kabul edilemez. Rekor girişimimle, güçlü bir Türk kadını olarak Türk kadınların sesi olmak, cinsiyet temelli şiddete dur demek istedim. Bu söylemi insanlığa umut olmak, ilham vermek adına güzellikleri artırmak sporla, sanatla uzun vadede toplumun ruh sağlığını olumlu yönde etkilemek adına felsefenin doğduğu topraklar olarak görülen Çanakkale Assos'dan insanlığı akla ve sağduyuya davet ederek gerçekleştirmek istedim. ● Bir kadın olarak Türkiye'de bu alanda başarılı olmak size neler hissettiriyor? Onur ve mutluluk veriyor elbette. Bir toplumun kadınlarla birlikte güçlenebileceğini, kadınların güçlü olmadığı toplumlarda, huzurun ve dengenin tahsis edilemeyeceği ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşılamayacağı inancındayım. Bir Türk kadın sporcu olarak, güçlü Türk kadınını temsil etmek kız çocuklarına Türk kadınlarına örnek olmak iyi hissettiriyor.

150 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

● Yeni projeniz nedir? Bu yıl İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun desteği ile yepyeni, bir proje daha yolda. Uzun yıllardır hayalini kurduğum bu projeyi Birgül Erken Gençlik ve Spor Kulübü olarak "Birgül Erken ile Edirne'den Kars'a Şampiyon Avı" adı altında Türkiye'nin dört bir yanındaki yetenekli gençleri serbest dalış ile tanıştıracağız. Yaklaşık 150 öğrenciye serbest dalış eğitimi vererek, aralarından en yetenekli 15 kişiyi seçerek kampa alacağız. Bu gençler geleceğin şampiyonları olacaklar ve en önemlisi, Türkiye'yi kucaklayan bir proje olacak. Projemizle Türkiye'de serbest dalış branşında dünya çapında başarılı spor alt yapısı oluşmasının mimarı olacağımıza inanıyorum. Proje pandemi süreçleri izin verdiği ölçüde hayata geçecek. Ancak sürdürülebilir olarak planlanan projemiz, desteklendiği sürece devam edecek.

● Türkiye dalış için nasıl bir ülke? Dünyanın birçok dalış noktasında tropiklerde ve okyanus ötesi ünlü lokasyonlarda dalış yaptım. Köpekbalıkları arasında ve çok ilginç, çok farklı su altı canlılığına bir su altı fotoğrafçısı olarak da tanık oldum. Türkiye'nin su altında dünya denizlerine kıyasla avantajlı ve eşsiz olduğu çok özel alanlar var. Öyle ki Türkiye denizleri, dalış sektöründe fabrika gibi hizmet veren potansiyele sahip.

Nihan YARKENT İNCE