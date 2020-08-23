Yaz bitmeden evde trendi yakalayın

AYRINTILARLA DOĞAYI YANSITIN

Yazın canlılığını yansıtan doğal şekiller, organik formlar pek çok dekorasyon ürününde kullanılabilir. Bu canlılığı evinizde en belirgin şekilde yansıtabileceğiniz parçalar tekstil üzerindeki organik baskılar olacaktır. Çiçek, yaprak, hayvan silueti grafikleriyle renklenen tekstilleriyse pek çok şekilde kullanabilirsiniz. Örneğin kırlent ve diz battaniyeleriniz üzerinde çiçek, yaprak, hayvan figürleri gibi doğal formlar kullanabilir ya da bu desenleri içeren perde, kilim ve hatta duvar kağıtları tercih edebilirsiniz.



AYNALARLA OYNAYIN

UZUN süre evde bulunduğumuz bu süreçte fotoğraf çekimleri için evde kendi stüdyomuzu oluşturur olduk. Sosyal medyada da dikkatinizi çekmiş olabileceği üzere yaratıcı çerçevelere sahip boydan aynalar günümüz dekorasyon trendleri arasında. Evinizdeki oturma odanıza, giyinme odanıza, gardırobunuzun yanına veya güzel ışık alan bir konuma yerleştirdiğiniz aynayı doğru konumlandırmayla daha verimli kullanabilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraflarınızda bir dekor ürünü olarak da faydalanabilirsiniz.



SARMAŞIKLARDAN DUVAR SÜSÜ

Evindeki canlı dekorlar olan bitkilere sandığından da fazla alan sağlayabilirsiniz. Sarmaşık bitkilerine sadece balkonda yer vermek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda duvar süsü olarak da kullanabileceğiniz sarmaşıkları yaşam alanınıza taşıyabilirsiniz.



ÇOK FONKSİYONLU ALANLAR YARATIN

Evde çalışmaya alışkın olduğumuz 2020 yaz döneminde çalışma alanımızdan biraz daha fazlasını bekler olduk. Bu yüzden çalışma masasında farklı kullanım şekillerine de izin veren formlara yönelebilirsiniz. Sadece bir çalışma alanı değil, aynı zamanda çalışma düzenine yardımcı olacak elemanları yerleştirebileceğiniz veya rahatça kullanabileceğiniz tasarımları inceleyebilirsiniz.



DİNGİNLİĞİN SEMBOLÜ TOPRAK TONLARI

Dingin ve sade bir atmosfer oluşturmanızı sağlayan toprak tonları da 2020 yaz dönemi dekorasyon trendleri arasında. Bu noktada kahverengi, turuncu, bordo gibi toprak renklerinin tonlarını bir arada, üst üste kullanarak bir rahatlama alanı oluşturabilirsiniz. Dekorasyonda yoğun kullanılan toprak renkleriyle dengeli ve sakin bir ortam tasarlayabilirsiniz.



İSKANDİNAV RUHUYLA HARMONİ YARATIN

2020 yaz dönemi dekorasyon trendleri arasında minimal tasarım önemli bir yer alıyor. Sakin pastel tonları yoğun olarak kullanırken bir yandan da minimal tasarımın çizgisini dekorasyona taşıyan İskandinav tasarım anlayışından faydalanabilirsiniz. Ahşabı doğal olarak, hammadde yapısına dokunmadan kullanan ve yumuşak çizgisel yapısıyla kendi içinde bir harmoni oluşturan bu tasarım anlayışıyla daha rahat ve geniş bir ev kullanımı sağlayabilirsiniz.



Melih DEMİRTAŞ