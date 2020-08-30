Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

Annelik estetiği kavramını çok duyuyoruz, annelik estetiği nedir?

Kadınların hayatı gerçekten zor. Bir de gebelik kavramı işin içine girince kadınlar fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlıyorlar. Gebelik süreci bittiğinde vücutta meydana gelen deformasyonları gidermek için yaptığımız estetik işlemlere biz annelik estetiği adını veriyoruz. Sıklıkla da gebelikte normal bir süreç olan karın kaslarının gevşemesi ve memelerdeki büyüme deformasyonların en büyük sebebi oluyor.



Peki bu estetik işlemler sıklıkla neler oluyor?

Genellikle annelik estetiğinde memelerde meydana gelen sarkmaları toparlıyor, karın kaslarındaki gevşemeyi ve ayrılmayı düzeltiyor, karın cildinde sarkma varsa gerginliğini yeniden oluşturuyor ve lokalize olarak birikmiş yağ dokularını gideriyoruz.



Anlaşılan fazla miktarda ameliyat anlamına geliyor; kaç seansta bu işlemler yapılıyor?

Uygun hastalarda karın germe, meme toparlama ameliyatlarını çoğunlukla tek seansta yapmak mümkün oluyor.



Bu kadar çok işlem bir seferde zor olmaz mı?

Reve Clinic doktorları olarak bu tarz kombine ameliyatları birlikte gerçekleştiriyoruz, bu da tüm bu kombine işlemlerin tek seferde rahatlıkla yapılabilmesine olanak sağlıyor.



Annelik estetiğinin ardından gündelik hayata ne kadarlık bir süre içinde dönülebilir?

Sanıldığının aksine 2 gece hastanede konakladıktan sonra hastalarımız kısıtlı ama yürüyerek hastaneden ayrılabiliyorlar. Günlük yaşantılarına da 10. günden itibaren dönebiliyorlar.



Annelere bu dönemde daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmeleri için tavsiyeleriniz olur mu?

Gebelik süreci kişiden kişiye değişse de genellikle aşırı kilo alımı durumunda işler zorlaşıyor. O yüzden gebelik sürecinin sağlıklı olması gebelik sonrası dönemi direkt olarak etkileyeceği için kilo kontrolüne dikkat etmelerini öneriyoruz.