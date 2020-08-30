Emaye aşkına

Eskilerin çok kullandığı emaye tencereler yeniden popüler oldu. Bir dönem ünlü olan ancak 'sağlıksız' yaftası yiyerek kullanımı giderek azalan, birçoğumuzun belki de anneannelerinin mutfağından hatırladığı emayeler yeniden mutfakların yıldızı oldu, hem de yeni nesil tarzıyla.



KOLEKSİYONLA BAŞLADI

Bu ürünün Türkiye mutfağına hızlı bir dönüş yapmasını sağlayanlardan biri de Banu Bilaloğlu. 49 yaşındaki Bilaloğlu, insan kaynakları ve eğtiim müdürü olarak çalıştıktan sonra kendi işini kurmaya karar verenlerden. Gençlik yıllarında emaye ürünlere ilgisine keşfeden Bilaloğlu, yurt içi ve dışı seyahatlerinde emaye ürün toplamaya başlamış.

EN SEVİMLİ DESENLER

Klasik emaye desenlerinin dışında birşeyler ararken Prag'da çok sevimli ürünlere rastlamış. Bir hayvansever olarak emaye üzerindeki sevimli hayvan dostlarımızın desenleri Bilaloğlu'nu çok etkilemiş. O da o an bir karar vermiş ve dünyaca ünlü Prag emayelerini Türkiye'deki emaye severlerle buluştumaya başlamış. 6 yıldır Smaltoli markasının Türkiye distribütörü ve ithalatçısı olarak hizmete veren Banu Bilaloğlu ürünlerin Türkiye'de çok sevildiğini söylüyor.



HER ŞEYİ BULABİLİRSİNİZ

İnternet üzerinden satılan ürünlerin skalasının çok geniş olduğunu söyleyen Bilaloğlu, "Bardaklar, tencereler, maşrapalar, kahve demlikleri, çaydanlıklar, sürahiler, kaseler, tabaklar, süzgeçler saklama kapları, sabunluklar, duvar süsleri... Hatta emaye kolye, bileklik, küpe ve anahtarlıklar bile mevcut" diyor. Evdeki dostlar için kedi ve köpek mama kapları bile satılıyor.



RENK SKALASI ÇOK GENİŞ

Emayelerin üzerinde genelllikle kedi, köpek, fil, zürafa, baykuş, fil, civciv desenlerinin bulunduğunu söyleyen Bilaloğlu, "Müşteriler için bu sezon bisikletli, şal desenli, kalpli, puantiyeli emayeler de üretildi. Emayelerin renk skalası da çok geniş. Klasik lacivertten petrol mavisine, pembeden turuncuya onlarca renk mevcut. Renkler ve desenler evlere, mutfaklara, sofralara hoşluk getiriyor" diyor.



'İZMİRLİLERLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'

Ürünlerin İzmir'de de çok rağbet gördüğünü söyleyen Bilaloğlu, "İzmirli müşterilerimizin hayat dolu zevklerine hitap ediyoruz. Özellikle kedi ve köpek sever İzmirli müşterilerinden çok olumlu dönüşler aldık. En kısa sürede bir alışveriş şenliğinde onlarla yüzyüze tanışmak ve yeni ürünleri beğenilerine sunmak için sabırsızlanıyorum" diyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER