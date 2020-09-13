Tatilden dönüş kabus olmasın

EVİ TEMİZ BIRAKIN

TATİL öncesi bavul hazırlamayı son ana bırakmak hem acele nedeniyle bazı şeyleri unutmanıza hem de dolaplarınızda dağınıklığa neden olabilir. Bavulunuzu birkaç gün önceden sakince hazırlayıp dolaplarınızı temiz ve düzenli bırakırsanız döndüğünüzde işiniz daha kolay olur. Evinizin temizliği ve düzeni elbette sadece gardırobunuzla sınırlı değil. Evinizde genel bir temizlik yaparak, silip süpürerek yaşam alanınızı tatil sonrasına hazır hale getirebilirsiniz. Bu arada koltuklarınızın ve halılarınızın üzerine örtüler sermek, tatil sonrasında temizliği kolaylaştırabilir. Bulaşık makinesindeki kirli bulaşıklar siz tatildeyken kokuya neden olabilir. Bu nedenle tüm bulaşıkları yıkadığınıza ve dolaplara yerleştirdiğinize emin olmalısınız. Buzdolabınızdaki yiyecekler siz tatildeyken bozulabilir. Bu da hem gıda israfına hem de buzdolabınızda koku oluşmasına neden olur.



BAVUL BOSALTMA

TATİL bitti, artık evinize döndünüz... İlk olarak bavulunuzu boşaltıp kirli giysilerinizi yıkayarak işe başlayabilirsiniz. Tatile giderken yanınızda götürdüğünüz kişisel bakım ürünlerini de yerlerine yerleştirdikten sonra boş bavulunuzu ait olduğu yere koyabilirsiniz. İlk adım olarak bunu gerçekleştirmek, bavullar ve kirli giysiler nedeniyle evde oluşabilecek dağınıklığı önleyecektir.



TOZLARDAN KURTULUP ÇARSAFLARI DEGİSTİRİN

HER ne kadar tatile çıkmadan önce evinizi süpürüp silseniz de siz tatildeyken eviniz tozlanacaktır. Bu nedenle döndüğünüzde evinizi süpürmeyi ve ardından silmeyi ihmal etmemelisiniz. Bu arada eğer koltuklara ve halıya örtü örttüyseniz halı ve koltukları süpürmenize gerek olmayabilir, sadece açık zeminde temizlik yapmanız yeterlidir. Tabii konsol ve masa gibi mobilyaların üzerlerinin de tozlarını almanızda fayda var. Eğer nevresim takımlarınızın üzerine bir yatak örtüsü sermiyorsanız bu, yataklarınıza serdiğiniz nevresimlerin de tozlu olabileceği anlamına gelir. Bu nevresimleri değiştirmek de yapmanız gerekenler arasında.



LİSTE HAZIRLAYIP ALISVERİSE ÇIKIN

TATİL sonrasında yüksek ihtimalle mutfak, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin bazıları evinizde olmayacak ve bunlara ihtiyaç duyacaksanız. O halde günlük hayatınıza hızlı bir şekilde dönebilmek için çare, bir alışveriş listesi hazırlamak ve ardından alışverişe çıkmak. Listeye uygun şekilde alışveriş yaparak ihtiyacınız olan ürünleri aldıktan sonra ev hayatınıza hızlı bir şekilde adapte olabilirsiniz.