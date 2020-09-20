Ahsabın dekoratif hali

Denizli'de çalıştığı gıda firmasının iflasının ardından işsiz kalan vatandaşın hobi olarak yaptığı ahşap ürünler ekmek teknesi oldu. 8 yıl önce atıl durumdaki tahtaları küçük ahşap ürünlere dönüştürerek işe başlayan Hasan Aksakal, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da ürün gönderiyor. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Aksakal atıl durumdaki ağaçlardan küçük ev ve süs eşyaları yapıyor.

Ufak ürünler ile başlayan Aksakal, zamanla gelen talepleri karşılamak için işleri büyüttü. Süs eşyalarından radyoya, hatta restoranlara oturma gruplarına kadar ahşaptan pek çok ürün yapan Aksakal, talepleri karşılamaya başladı. Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alan iş yeri, yurt dışına da ürün gönderiyor. Aksakal işe başlarken ürünleri tamamıyla el gücüyle yaptığını şimdi ise makine kullandıklarını ifade etti.

SEBAHATTİN ALP