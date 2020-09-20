Ailece büyük balığın pesine düştüler

Dost (Didim Offshore Sportfishing Tournament), sportif ve amatör balıkçılık tutkunlarını yine bir yarışmada bir araya getirdi. Ailecek yarışan Bülent Delican birinciliği kıl payı kaçırdı. Barbarossa teknesi ile yarışlara katılan Delican ailesi kaptanı Bülent Delican, "2018 yılında most turnuvasında birincilik ödülü ile İzmir'e dönmüştük. Bu yıl kıl payı kaçırdık, ancak önümüzdeki yıl birincilik ödülünü göğüslemek istiyoruz" dedi.

260 KİLOLUK ORKİNOS

Her yıl heyecanla beklenen Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı Yarışması'nın ikincisi, Güllük Körfezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvada, yarışma için uygun donanıma sahip tekneler, sportif balıkçılık ekipmanlarıyla yörede bulunan mavi kanat orkinos, kılıç balığı, sinarit, trança, fangri, akya, lambuka gibi balıkları aradı. Turnuva kuralları dahilinde puanlanan balıklar ekiplere büyük ödüller kazandırdı. Turnuvanın en büyük balığı 260,8 kg ağırlığında dev mavi kanat orkinos ile Shamu teknesi ile yarışan Sinan Kuran ve ekibi tarafından tutuldu. Turnuvanın birincisi Dorado teknesi ile Turgut Konukoğlu ve ekibi oldu. Turnuvanın ikinciliğini ise Barbarossa teknesi Bülent Delican ve ekibi kazandı. MGS teknesi ile Murat Gürsoy ve ekibi ise D Marin Didim özel ödülünün sahibi oldu.

FATİH ŞENDİL