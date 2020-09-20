Kitap karakterlerine ilham veren hayatlar

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes, aslında Sir Arthur Conan Doyle'un üniversitede tıp okurken tanıdığı Profesör Dr. Joseph Bell'den esinlenerek oluşturulmuş bir karakter. 19. yüzyılda İskoçya Edinburg Üniversitesi Tıp Bölümü'nde dersler veren Dr. Bell, yazarın söylediğine göre tıpkı Sherlock Holmes gibi çok zeki ve insanları bir bakışta tanıyan bir yeteneğe sahipti.



Huckleberry Finn / Huckleberry Finn'in Maceraları

Mark Twain yazdığı bu otobiyografik romanda Huckleberry Fin, Twain'in çocukluk arkadaşından esinlenerek oluşturuldu. Twain Huckleberry Finn'in aslında çocukluk arkadaşı Tom Blankenship olduğunu söylemişti. Twain'in bu kitabı yayınlamasından 2 yıl sonra Tom yaşamını yitirdi



Captain Quint / Jaws

Peter Benchley Jaws'ı yazmadan önce uzun süre boyunca bir köpekbalığı romanı fikri üzerinde çalışıyordu. 1964'te bir atılım yaptı. O zamanlar Amerikan gazeteleri, birkaç köpekbalığı yakalamayı başaran inanılmaz derecede şanslı bir balıkçı Frank Mundus hakkında yazıyordu. Bunlardan biri 2 tondan fazla ağırlıktaydı. Peter Benchley, Mundus ile tanıştı ve onunla balık tutmaya gitti. Daha sonra Frank ve Peter köpekbalıklarını korumaya başladılar. Jaws romanında Captain Quint karakteri ise Frank Mundus'tan ilham alındı.



Margarita Gautier / Kamelyalı Kadın

Alexandre Dumas Fils tarafından yazılan bu kitapta Kamelyalı Kadın karakterine ilham veren kişi Marie Duplessis. Duplessis 1800'lerde Paris'te güzelliğiyle herkesi büyüleyen bir kadındı. Tüberküloz nedeniyle güçlü kokulara karşı zayıftı bu nedenle de neredeyse hiç kokusu olmadığı için kamelyalara karşı bir sevgi geliştirdi.



Daisy Buchanan / Muhtesem Gatsby

F. Scott Fitzgerald tarafından yazılan bu roman, beyazperdede de kendine yer buldu. Daisy Buchanan karakteri ise Ginevra King isimli bir kadına dayanıyor. Chicago'da zengin bir ailede doğan King, 18 yaşında Francis Scott Fitzgerald ile tanıştı. Birbirlerini hemen sevdiler ve ilişkileri 2 yıl sürdü. Ancak Ginevra babasının ortaklarından birinin oğluyla evlendi ve bunu Francis'e bir mektupla anlattı.



Lisbeth Salander / Ejderha Dövmeli Kız

İsveçli yazar Stig Larsson, meslektaşı Astrid Lindgren'in karakterlerinden ilham aldığını açıkça söyledi. Ejderha Dövmeli Kız'ın baş karakteri Lisbeth Salander ise Lingder'in Pippi Longstocking karakterinin büyümüş hali



The Snow Queen (Kar Kraliçesi)

Kar Kraliçesi'nin opera sanatçısı Jenny Lind'den ilham alındığı düşünülüyor. Yazar ona aşıktı ama Jenny Lind onu sevmiyordu. 1840'ta tanıştılar ve arkadaş oldular. Ancak, kadın bu arkadaşlık için romantik bir gelecek görmedi.



Ebenezer Scrooge / Bir Noel Sarkısı

Charles Dickens'ın 1843 yılında yazdığı romanın karakterlerinden biri olan Ebenezer Scrooge, günümüzde çok tanınmış bir çizgi film karakteri. Bu karakterin ilham alındığı kişi ise 18. yüzyılda yaşamış ünlü politikacı John Elwes'di. Elwes çok zengin olmasına rağmen cimriliği nedeniyle çürümüş domatesleri yediği söyleniyordu.



Tenten / Tenten'in Maceraları

Jules Verne'in 100. doğum gününde 1928 yılında Danimarka gazetesi Politiken, gençler arasında bir yarışma başlattı. Yarışmanın galibi dünyayı dolaşmak için bir şans elde edecek ve gazete bunun için ödeme yapacaktı. Kazananın 46 gün uçak kullanmadan seyahati tamamlaması gerekiyordu. Palle Huld adında 15 yaşında bir çocuk geziyi 44 günde tamamladı. Herge'nin Tenten çizgi romanı ise sonraki yılda yayınlandı.



Van Helsing / Dracula

Bram Stoker tarafından yazılan bu romanda Van Helsing vampir avcısı bir karakter. Bu karakterin Kutsal Roma İmparatoriçesi Maria Theresa'nın kişisel doktoru olan Gerard van Swieten'dan ilham aldığı düşünülüyor. Avusturya Balkanlar'ın bir kısmını ilhak ettiğinde, yerel halkın bahsettiği "vampir saldırılarını" araştırıp onların vampir olmadığını ıspatladı.