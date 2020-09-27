Dikkat çekmek için kırmızı güven vermek için mavi giyin

HIZLI KARAR VERMEYİ SAĞLIYOR

Renk yörüngesinin en iddialı ve domine rengi kırmızı; sıcak, ateş, kan, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları temsil ediyor. Psikolojik anlamda en güçlü renklerden biri olan kırmızı, fizyolojik olarak da etkisini birçok alanda hissettiriyor. Örneğin; kan basıncını ve solunumu hızlandırıyor, insanları çabuk karar almaya itiyor. İnsanlar kırmızı renkteki kelime ve objeleri çok daha kolay seçiyor, kırmızı detaylar insanların dikkatini hemen çekiyor. Kırmızı, duygusal yoğunluğu artıran bir renktir. Kırmızı kıyafetler insanı özgür, enerjik bir hareket moda sokabilir. Kendini kontrol etmekte zorluk çekenlere kırmızı renkten uzak durmaları tavsiye edilir.



İŞ GÖRÜŞMESİ İÇİN UYGUN RENK

Huzurun ve dinginliğin en güçlü temsilcisi mavi; yalnızlığı, bilgeliği, güveni ve sadakati simgeler. Mavi renk karşı tarafa güven verir. İş görüşmelerine mavi giyerek gitmek kararlılığı ve bağlılığı ifade ettiğinden iş görüşmelerine giden kişilerin kostümlerinde mavi rengi tercih etmeleri işe kabul edilmelerini sağlayabilir. Belki fark etmişsinizdir. Mavi gıda sektöründe çok tercih edilen bir renk değildir. Çünkü mavi doğal bir iştah kapatıcıdır ve bazı durumlarda olumsuz etki yaratabildiğinden kilo almak isteyenlerin mavi renkten uzak durmaları gerekir. Kilo problemi olanların evlerini maviye boyamaları, onların zayıflamalarında fayda sağlayabilir.



ARKA FONDA SARI KULLANMAYIN

Renk kartelasının en canlı renklerinden biri olan sarı, oldukça etkili bir renktir. Örneğin; sarı renk metabolizmayı hızlandırır, bebeklerin ağlamasına ve erişkinlerin sinirlenmelerine yol açabilir. Ayrıca sarı sayfalı not defteri ve bilgisayar ekranında sarı renkli arka fon pek iyi bir fikir değildir. Beyninizi ve gözlerinizi yorar. Ancak az miktarlarda kullanıldığında parlaklık ve sıcaklık hissi verir.



RAHATLAMAK İSTEYENE YEŞİL

Görme hücrelerinin en rahat seçebildiği renk yeşildir. Sakinleştirici bir özelliği vardır ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etkiye sahiptir. Heyecanlı olan kişiler yeşil renkli bir odaya girdiklerinde heyecanlarını yatıştırabilir. Yeşil aynı zamanda hastanelerde de oldukça sık kullanılır çünkü yeşil hastaları rahatlatır.



SİYAHIN GÜCÜ

Söz konusu siyah olduğunda iki farklı görüş karşımıza çıkar. Çünkü siyah bir taraftan karanlık güçler, suç ve kötülük ile düşünülürken diğer taraftan sadakat, sebat, dayanıklılık, ihtiyat, bilgelik ve güvenilirlik ile ilişkilendirilir. Bir tarafta yönetim ve güç anlamına gelirken diğer taraftan acı, keder ve yas anlamına gelir. Bazıları ise ciddi görünmek için kullanır.



BEYAZLA TEMİZLİK HİSSİ

Beyaz saflığı, temizliği ve masumiyetin en güçlü temsilcisidir. Pek çok kültürde gelinler beyaz giyer. Ayrıca temizliği simgeler. Bu yüzden doktorlar, hemşireler ve laboratuvar teknisyenleri steril olmak için beyaz giyerler. Beyaz, ışığı yansıtır ve ortamı serin tutar. Dolayısıyla yaz ayının kıyafet rengidir. Genel olarak serin ve canlandıran bir his verir.