Gülümseten yenileme hareketi

İstanbul'da yaşayan fizik öğretmeni Tacihan Yongacı, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan ve evini yenilemek isteyen ihtiyaç sahiplerine ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Evindeki eşyaları atmaya kıyamayanları veya maddi durumu yetersiz olduğu için kullanmak zorunda kalanları, verdiği tüyolarla yepyeni bir eve ya da eşyaya kavuşturuyor. Bu hizmeti verirken de hiçbir ücret almayan Yongacı, "Ben hikayesi ve ihtiyacı olan insanlara yardım etmeyi seviyorum. İnsanların yüzünde küçücük de olsa bir tebessüm görmek beni mutlu ediyor" diyor. Tacihan Yongacı ile sosyal medya hesabında kurduğu dekotrend sayfasının hikayesini konuştuk.



● Dekotrend'in hikayesi nasıl başladı?

Dekotrend hesabını 2014 yılında oluşturdum. İlk açtığım yıllarda sadece mağazalardan dekorasyonla ilgili güncel haberler yapıyordum. Yeni ürünlerin fotoğraflarını ve neyin, nereden, ne kadara alınabileceğine dair bilgileri paylaşıyordum. Hangi ürünle hangi ürünü kombin yaparsak daha iyi olur gibi fikirler veriyordum.



1 GÜNDE BİN TAKİPÇİ

● İnsanlar size 'evimi nasıl yenileyebilirim' diye soruyor, siz de onlara ücretsiz danışmanlık yapıyorsunuz. Şu anda binlerce takipçisi olan bir hesabınız var. Bunu nasıl başardınız?

2015 yılının Mart ayında kendi eviminin koridorunu nasıl yenileyebilirim, nasıl farklı şekilde dekore edebilirim diye düşünüyordum. Maskeleme bantları ve boyayla koridorumda harikalar yarattım. Bunu sosyal medya hesabımda paylaştım ve 1 günde tam bin takipçi kazandım. Daha sonra evimin diğer odalarında da farklılıklar yapmaya başladım. Bilgi birikimimi kendi evim üzerinde uyguladım. Evimin yeni hali bir dergide yayımlandı. Gün geçtikçe takipçi sayım hızla arttı ve sorular gelmeye başladı. İnsanlar kendi evlerinde bulunan eski ama atmaya kıyamadıkları mobilyaların fotoğraflarını bana göndererek 'bunları nasıl şekillendirebiliriz' diye sormaya başladılar. Ben de onları ücretsiz bir şekilde yönlendirdim.





NE, NASIL YAPILIR?

● Size ulaşan insanlara tam olarak nasıl yardımcı oluyorsunuz?

Takipçi sayım binlere ulaştı ve boya şirketleri bana boyalar göndermeye başladı, boya konusunda bana eğitim verdiler. Aldığım eğitimlerle kendimi çok geliştirdim. Bana danışan insanlardan hiçbir bilgiyi saklamıyorum. Neyin, nasıl yapılacağını, hangi boyanın kullanılacağını anlatıyorum. Onlar da benim yönlendirmemle evlerini veya eşyalarını yeniliyorlar.



● Benim yönlendirmemle dediniz. Önerdiğiniz ürünleri nasıl seçiyorsunuz?

Benim hedef kitlem ihtiyaç sahibi insanlar olduğu için en kolay ve en ekonomik şekilde ulaşabilecekleri ürünleri seçiyorum. Mesela dekorasyonun bir parçası olarak ayna kullanması gerekiyorsa illa ki benim verdiğim markayı almak zorunda değiller. Kendi tercih ettiklerini de alabilirler.



BİNLERCE HİKAYE VAR

● Evini ve eşyalarını yenilemesine destek olduğunuz insanların ihtiyaç sahipleri olduğunu söylediniz...

Elbette ben genellikle ihtiyaç sahibi insanlara bu konuda yardımcı oluyorum. Bugüne kadar binlerce insanın evine ulaşmışımdır ve hepsinin bir hikayesi var. Bunların içinde, evine haciz gelen, kocasından yeni boşanan ve hiçbir ev eşyası olmayan, kanser hastası eşini kaybettikten sonra maddi açıdan yetersiz kalan insanlar da var.



Dünyayı geri dönüşüm kurtaracak

Eskiyen mobilyaları atmadan yenileyerek kullanma fikri nasıl oluştu?

2020 yılına gelindiğinde insanlar artık endüstriyel mobilyalardan uzaklaşmak istiyorlar. Kendilerine ait olan bir ev, bir dolap, bir mutfak istiyorlar. Sadece kendilerinden olan bir mobilyaya, kendi hayal dünyalarıyla, tasarımlarıyla oluşturdukları mobilyalara ulaşabiliyorlar artık. Mağazalarda bulunan takım takım mobilyalardan artık hepimiz sıkıldık. Kendi yaratıcılığımızı, hayal dünyamızı kullanarak kendi evimizi yaratıyoruz. Bunu da mobilyalarımızı yenileyerek yapıyoruz. Bazıları kendi evlerindeki mobilyaları yeniliyor. Bazıları ikinci el mağazalarından aldıkları mobilyaları yeniliyor. Bazıları da ham mobilya alıyor ve kendi hayalindeki mobilyaya ulaşıyor. Ben dünyayı geri dönüşümün kurtaracağına inanıyorum. Atmıyoruz, yeniliyoruz.



TÜM MASRAFLARI KENDİSİ KARŞILADI

Danışanlarınız içinde sizi en çok etkileyen hikaye neydi?

Bir keresinde eşinin işinden dolayı evine haciz gelen bir hanım bana başvurdu. Kayınvalidesinin evine yerleşmek zorunda kalınca evde bulunan ve 80'li yıllardan kalma eşyaları da kullanmaya başlamış. Kendisinin maddi durumu da yetersiz olduğundan evine gittim ve tüm masraflarını kendim karşılamak üzere evi yeniledim. Bu hikaye beni çok etkilemişti.



EĞİTİMLERİME EN ÇOK PSİKOLOGLAR KATILIYOR

Workshop eğitimleri de düzenliyorsunuz değil mi? Bu eğitimlere genellikle kimler katılıyor?

Belki size ilginç gelecek ama en çok doktorlar, psikiyatristler ve psikologlar katılıyor. Bana 'Biz özellikle depresyonla ilgili sıkıntıları olan hastalarımıza sizinki gibi sayfaları tavsiye ediyoruz' diyorlar. Anladım ki sadece evimizi yenilemiyoruz aynı zamanda bu insanın psikolojisine de iyi geliyor.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER