Mutfakta çocuğunuza yer açın

UYGUN MALZEMELER TERCİH EDİN



İŞİN içine çocuklar dahil olduğunda mutfağın önüne geçilemez bir hızla kirlenmesi, zaman zaman adeta savaş alanına dönmesi kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle, çocuk dostu mutfak dekorasyonunu oluştururken mümkün olduğunca dayanıklı olan ve kolay temizlenebilen malzeme seçimleri yapmanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak tezgahının ısıya dayanıklı olması, çizilmemesi ve kolaylıkla temizlenebilir olması oldukça önemli. Malzemesi ne olursa olsun, çocuk dostu bir mutfak dekorasyonu oluşturmak adına tezgah köşelerinin yuvarlatılması gerektiğini kesinlikle unutmamalısınız. Çocukların sıklıkla temas edeceği dolap kapaklarını, parlak melamin kaplı düz plakalar veya laminat levhalar arasından tercih etmenizi önerebiliriz.



GÖRÜS ALANINI ARTIRIN

MUTFAKTA ailecek vakit geçirirken yemek hazırlayan ebeveynlerin gözü, hemen yakında oyun oynayan veya mutfak masasında kurulmuş ödev yapan çocuklarının üzerinde olmalıdır. Eğer yeterli alanınız varsa mutfağınıza bir ada mutfak dahil ederek ortama sırtınızı dönmeden yemek hazırlamayı sürdürebilir, böylelikle çocuğunuzu gözetebilirsiniz. Müstakil bir evde yaşıyorsanız lavabo, tezgah gibi kısımları çocuğun sıklıkla zaman geçirdiği bahçeyi gören pencerenin önüne konumlandırabilirsiniz.



ONUN İÇİN BİR ALAN YARATIN

MUTFAĞINIZIN uygun bir köşesine bir çocuk oyun mutfağı yerleştirerek, çocuğunuzla eşzamanlı aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Evinizin mutfağında çocuğunuzun bilişsel gelişimine katkıda bulunacak bu alanı tencereler, tavalar, tabaklar gibi mutfak eşyaları ile mutfak önlüğü, şef şapkası gibi aksesuarlarla destekleyebilir, bu ortamı renkli ve çocuk dostu ürünlerle zenginleştirebilirsiniz.



ONUN İÇİN ÖZELLESTİRİN

MUTFAĞINIZDA veya kilerinizde yer alan genellikle bakliyat, makarna, tahıl ürünleri gibi kuru yiyecekleri sakladığınız erzak dolaplarında yalnızca çocuğunuza ait bir bölme oluşturmayı deneyebilirsiniz. Bu bölmede çocuğunuzun sıklıkla tükettiği, sevdiği ve yalnızca ona ait olan ürünleri depolamasını sağlayarak ona kişisel bir alan tanımlayabilirsiniz. Bu sayede, çocuğunuz yalnızca kendine ait olan bir alanın düzenlenmesi ve temiz tutulmasından sorumlu olarak olgunlaşabilir, biten ve eksilen ürünlerini gözlemleyerek alışveriş sürecine katkıda bulunabilir.



FARKLI OTURMA SEÇENEKLERİ SAGLAYIN

MUTFAĞINIZDA çocuk sandalyesi, bank, bar tabureleri gibi farklı oturma elemanlarına yer vererek bu ortamı çocuğunuzun gerçekleştirebileceği yemek yemek, ödev yapmak veya kitap okumak gibi farklı aktiviteler için elverişli hale getirebilirsin. Ailecek başına toplandığınız mutfak masasının yanı sıra, minyatür bir çocuk masa-sandalye takımını da mutfağa dahil etmeyi deneyebilirsiniz. Böylelikle mutfak içerisinde yalnızca ona ait olan, bireysel bir aktivite alanı sağlamış olursunuz.



KARATAHTANIN GÜCÜNDEN YARARLANIN

YAPIŞKANLI karatahta panellerine mutfağınızda yer vererek bu köşede çocuğunuz için keyifli bir alan yaratabilirsiniz. Bu geniş yüzeyin bir kısmını alışveriş listesi, anımsatıcı notlar ve yemek tarifi yazmak için evin yetişkinlerine ayırırken, diğer bir kısmını ise hayal gücünü kullanarak özgürce resim yapması için çocuğunuza sunabilirsiniz.



TEHLİKELİ VE KESKİN ALETLERİ UZAK TUTUN

EN tehlikeli mutfak aletlerinden biri olan bıçakları kolaylıkla ulaşılabilir bir bıçaklık içerisinde sergilemek yerine, mutfak tezgahı üzerindeki duvarda yer alan bir mıknatıslı bıçak tutucu ile depolamanız çok daha güvenli olabilir. Bir diğer önerimiz ise rende, doğrayıcı gibi kesici mutfak ürünlerini depolayacağınız tek bir çekmece belirlemeniz ve bu çekmeceyi çocuk kilidi ile güvenlik altına almanız olacaktır.

Melih DEMİRTAŞ