Havva havada karada denizde usta

Kendisi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu, ancak o okuduğu bölüm yerine spor, dans ve dövüş eğitmenliği yapmayı seçti. Eğitmen Havva Karateke'nin yaşamına sığdırdıkları saymakla bitmiyor. Havada, karada, suda ve su altındaki pek çok aktiviteyi ustaca yapabilen, bazılarının da eğitmenliğini gerçekleştiren Karateke, "Toplumda söylenen 'Tek bir şeyi yap ama iyi yap' cümlesine de katılmayan güzel sporcu, "İşte bende öyle değil. Neden pek çok şeyi yapıp hepsinde iyi olmayayım ki. Çünkü çok fazla enerjim var. Bana zaman yetmiyor. Bence bir gün 48 saat olmalı" şeklinde konuşuyor.



ORMANDA BÜYÜDÜM

● Çocukluğunu merak ediyorum, nasıl bir ortamda büyüdün? Babam çok eskiden orman bölge müdürlüğünde çalıştığı için 4 yaşıma kadar Antalya'da ormanın içinde büyüdüm. Doğada hiç insanın olmadığı yerde yaşadık. Günümüzde herkesin hafta sonunu geçirip de mutlu olduğu ormanlarda yetiştim. Babamla sürekli ava giderdik. Kendisi hem sporcudur hem de iyi bir avcı. Onun sayesinde zorlu şartlarda yaşamayı öğrendim. Hatta bir keresinde yanıma hiçbir şey götürmeden denize yakın bir yerde kamp yapmayı denedim. Şartlara uygun şekilde 1 hafta yaşadım.





6 SAAT UYUYOR

● Küçük yaşta büyük tecrübeler edinmişsin. Hiperaktifim sanırım biraz. Arkadaş çevrem benim hiçbir zaman normal olmadığımı söylese de bence normalim. Ben çok arkadaş kaybettim. 'O kadar çok şey yapıyorsun ki seni artık izlemek istemiyorum. Senin yanında kendimi hiçbir şey gibi hissediyorum' diyen çok oldu.



● Bu canlılığın sebebi nedir? Bu kadar hareketli oluşum aileden geliyor. Biz ailecek her sabah 6'da uyanırdık. Bana iyi gelen veya hoşuma giden bütün aktiviteleri zevk alarak yaparım. Yeni bir şeye başlayınca eskisini bırakmıyorum. Bana zaman yetmiyor. Bence bir gün 48 saat olmalı. Günde en fazla 6 saat uyurum ve alarmsız uyanırım.





● Çocukken nelere ilgi duyardın? Küçükken hep yüzerdim ve bisiklet sürerdim. Denizin içinde bile bisiklet sürmüşlüğüm vardır. Sudan kopamam, kışın dahi dalışa giderim. İlkokulda izcilik kolundaydım ve sürekli ormana giderdik. Ortaokulda basketbola, lisede kız futbol takımına girdim, voleybol oynadım. Takım sporlarının hiçbiri bana göre değildi. Çünkü ekip arkadaşımın yaptığı hatayı kaldırabilecek tahammülüm olmuyordu. Sonrasında koşuyla tanıştım. Bireysel bir spor olduğu için çok sevdim. Lisedeyken de izcilik kampındaydım. O yıllarda tiyatroya da girdim, Kuran okuma yarışmasına da katıldım.



● Yaşantına bu zamana kadar sığdırabildiğin aktiviteleri sayar mısın? Reformer, pilates, yoga, fitness, fonksiyonel antrenman, zumba, modern dans, yüzme, tüplü ve serbest dalış, kano, avcılık, bisiklet, paten, kick boks, muay thai, MMA (kafes dövüşleri), pole dance, aerial hoop, aerial silks, koşu, yamaç paraşütü, yelken kanat, kampçılık, kayak, sörf ve kite sörf yapıyorum. Bunlar arasından yoga, reformer, pilates, dans türleri, dövüş sporları ve dalış konularında eğitimler veriyorum. Ayrıca kıyafet dikmeyi de çok severim.





● Hiç boş durmamışsın. Toplumda 'Tek bir şeyi yap ama iyi yap' söylemi vardır ya işte bende öyle değil. Neden pek çok şeyi yapıp hepsinde iyi olmayayım ki. Çünkü enerjim çok fazla. Her şeyi deneyerek yaşıyorum. Beni mutlu ediyorsa devam ediyorum, mutsuzsam hiç uzatmadan bırakıyorum.



OFİS BANA GÖRE DEĞİL

● Üniversitede okuduğun bölümle ilgili bir meslek yapmayı düşündün mü hiç? DEÜ İktisat Bölümü mezunuyum ancak benim yerim ofis değilmiş, onu anladım. Bankada çalışmayı denedim, hukuk bürosunda çalıştım, başka ofis işleri yapmaya çalıştım. Allahım ölüyor gibi oluyordum. Hiç bana göre değildi. Ben spor salonlarında ve doğada olayım, her işi yaparım.



● Bu kadar tempolu yaşam içinde derslere zaman kalıyor muydu peki? Okul yıllarımda ders çalışmayı veya kitap okumayı hiç sevmezdim ama hep takdir, teşekkür belgesi alırdım. Tembel değildim ama çalışmayı da sevmezdim. Sınıfta en önde otururdum, dersi iyi dinlerdim ve o bana yeterdi. Sonrasında çalışmazdım.



● Spora ara verdiğin olmadı mı hiç? 12 yıl önce ben lisedeyken babam motorla çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Komaya girdi, 40 gün sonra yoğun bakımdan çıktı ve ablamla beni tanımıyordu. Babamı aylarca bana göstermediler. Çok ağır bir dönemdi. Hayata bakışım değişti. Yaptığım her şeyi bıraktım. En sevdiğim spordan bile uzak kaldım.



ÇALISIRSIN VE ALIRSIN!

Kendini nasıl yetiştirdin? Salonlarda çalışırken mesaim başlamadan önce diğer derslere gidip hocaların neler yaptıklarını izlerdim. Çünkü izlemek insana çok şey katıyor. Sonrasında gördüklerimi uygulardım. İyi olmak isteyen kendini geliştirir. Benim felsefem her zaman için 'Çalışırsın ve alırsın' oldu.



● Kadın eğitmen olmanın zorluğunu yaşadın mı? Piyasada dövüş eğitimi veren bayan pek olmadığından çok fazla kadın üyem vardı. Eğitimlerde genelde rica etmem, karşı tarafa yapılması gerekeni söyler uygulamasını isterim. Kibar olunca seni pek takmıyorlar.

Ercan AKGÜN