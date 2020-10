Spor dünyasına yolculuk

The Armstrong Lie

En iyi spor belgeselleri arasında yer alan The Armstrong Lie ise spor dünyasının başka bir yönünü ele alıyor. 2013 yılında çekilen belgeselde başarılı ve yetenekli bisikletçi Lance Armstrong'un kariyerinin doping suçlamaları sonrası sona erme hikayesi anlatılıyor.



Murderbal

2005 yapımı olan bu belgesel tekerlekli sandalyeyle ragbi oynayan fiziksel engelli sporcuların mücadelesini anlatıyor. Belgesel, Paralimpik Oyunlarına kadar Kanada ve ABD takımları arasındaki rekabet üzerinde yoğunlaşıyor.



Senna

2010 yapımı bu belgesel Asif Kapadia tarafından çekildi. Brezilyalı Formula 1 yarışçısı Ayrton Senna'nın yaşamı ve ölümünü anlatan belgesel, dokunaklı hikayesiyle izleyiciyi kendine çekiyor.



Ronaldo

Anthony Wonke tarafından yönetilen belgesel futbol dünyasının en bilinen isimlerinden olan Portekizli profesyonel futbolcu Cristiano Ronaldo'nun hayatı ve kariyerine odaklanıyor.



Touching the Void

1980'li yılların ortasında iki genç dağcı Simon ve Joe'nun Peru'da çıkılması neredeyse imkansız gözüyle bakılan Siula Grande noktasına doğru tırmanışı konu alınıyor. Günler süren macera sonrası zirveye ulaşan iki dağcı dönüş yolunda ise hayatta kalma mücadelesi veriyor.



Diego Maradona

Bu belgesel, futbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen Arjantinli futbolcu Diego Maradona hakkında daha önce hiç görülmemiş arşiv görüntülerini de içeriyor.



I Am Ali

Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali'nin hayatının anlatıldığı bu belgeselde, Ali'nin 1970'lerdeki ses kayıtları kullanıldı. Sporcu kişiliğinin yanı sıra Muhammed Ali'nin özel hayatının da anlatıldığı belgeselde Mike Tyson, George Foreman ve Gene Kilroy gibi diğer boks efsaneleri de yer alıyor.



The Last Dance

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ın hikayesine odaklanan bu mini belgesel dizisi, 1997-98 sezonunda yayınlanan görüntüleri de içeriyor. Dizi, dönemin bilinmeyenlerini ve Jordan'ın yaşamına dair detayları gözler önüne seriyor.



Touching the Void

Spor belgeselleri arasında en iyilerinden biri de Formula 1: Drive to Survive. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan Formula 1 yarışlarının konu alındığı belgesel 2018 ve 2019 Formula One Dünya Şampiyonaları hakkında detaylı bilgiler içeriyor.



Icarus

Oscar ödüllü belgesellerden biri olan Icarus, spor dünyasındaki doping kullanımına değiniyor. Belgesel, Rusya'nın olimpiyat oyunlarındaki doping skandallarını ortaya koyuyor.



Barça Dreams

Dünyanın en başarılı futbol takımları arasında yer alan FC Barcelona'nın tarihi hakkında yapılan bu belgesel, yalnızca futbola odaklanmayıp kulübün diğer profesyonel ve amatör branşları da anlatıyor. Bu belgesel en iyi spor belgeselleri arasında.