600 yıllık tarihi Manisa bezi yeniden dokunuyor

Manisa'da Yunusemre Halk Eğitim Merkezi, Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi ve İŞKUR işbirliğiyle 600 yıllık bir geçmişi olan tarihi yöresel Manisa Bezi yeniden dokunmaya başladı. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kursa katılan 12 kadın tarihi Manisa Bezini öğreniyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz, "Sadece Manisa Bezini değil, diğer bez çeşitlerini de dokumaya çalışıyoruz. Bunun yanında ipek dokuması da var, farklı dokuma çeşitleri var. Onları da farklı alanlarda kullanıyoruz. Bu kurs kısa bir modül olduğu için 2 ay sürüyor. Türk Kızılayı Yunusemre Şubesi, İŞKUR ve Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa protokolüyle açıldı. Kızılay malzeme desteği, İşkur kişilere maaş desteği sağlıyor. Biz de hocalarını temin ediyoruz" diye konuştu.

Kurs öğretmeni Merve Acarkanlı, "Yöresel Manisa Bezi Dokuma Kursumuza pandemi döneminde olduğumuz için 12 kişi katılıyor. Manisa Bezimiz 600 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi bir ürünümüzdür. Biz kadınlar olarak bu tarihi yaşattığımız için çok mutluyuz. Kadınlar burada hem tarihi Manisa bezini öğreniyorlar, hem de İşkur vasıtasıyla kursa açıldığı için evlerine katkı sağlıyorlar. Kursa geldikleri her gün için ücret alıyorlar. Bu da onlar için ekstra bir güzellik oluyor. Kursumuz 2 ay sürecek, 344 saatlik bir kurs" dedi.



BAMBU İPLİKTEN DOKUNUYOR

Manisa bezi yapımında kullanılan ipliklerin genelde bambu ipliğinden oluştuğunu ifade eden Acarkanlı, "Her kullandığımız iplikte farklı şeyler dokunuyor. Genelde en çok kullandığımız iplik bambudur. Peştamal, havlu, mutfak havlusu üretiyoruz. En çok talep edilenler bunlar. Masa örtüleri dokuyoruz, şallar dokuyoruz. Genelde gelip bizden kumaş talep edenler oluyor. Hac kıyafeti için gelenler var" diye konuştu.



GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ZOR DEĞİL

Kursiyerlerden Figen Akgül, "Ben sürekli buraya geliyordum. Hocam vesile oldu gelmeme. Katıldım, çok mutluyum. İlk başta zorlandım ama zamanla alıştım. Karşıdan göründüğü gibi zor değil. İlk olarak kendimize havlu dokuduk. Hocamız bize desen veriyor, biz onları çıkarıyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK