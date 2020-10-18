Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

Göz altı morlukları neden oluşur?

Göz çevresi anatomisindeki bazı sebepler göz çevresinin koyu renkli görünmesine sebep olabilir. Bunlar kemik yapısının geride olması, veya deri-derialtı dokuların olması gerekenden ince olması gibi sebeplerden dolayı olabilir. Deriye renk veren pigment miktarının genetik nedenlerden ötürü bu bölgede yoğun olması da bir diğer önemli faktördür. Bu hastalar, 'göz çevrem koyu renk, yorgun ve bitkin gözüküyorum, herkes bana madde kullanıyormuşum gibi bakıyor' vs vs şikayetler ile başvuru yapar.



Göz altı morlukları nasıl tedavi edilir?

Tedavi öncesi aslında birçok hasta koyu renk değişimini kamufle etmek amacıyla makyajfondöten kapatıcı gibi kamuflaj yöntemlerine başvurur. Ancak bilinmesi gereken en önemli şey bu bölgenin morluklarının veya koyu renk çöküklük görüntüsünün tamamen sıfırlanamadığıdır. Birçok renk açıcı krem vardır. Lazer sistemleri ve değişik içeriklerdeki mezoterapi ilaçlarının uygulanması ile değişken oranlarda başarı sağlanabilmektedir.



Göz altı morluklarında ışık dolgusu ne işe yarar?

Göz altındaki problem yaygın morluk değil de çukurluğa bağlı koyu renk gölgelenme ise, göz çevresi kullanımına özel hazır sentetik dolgular ile bu bölgenin daha az koyu hatta açık renkli gözükmesi sağlanabilir. Aslında optik bir algı değişimi sağlanmaktadır. Çukurluklar dolgular ile doldurularak gölge efekti azaltılır ve kişinin daha dinç-dinlenmiş-fresh gözükmesi sağlanır.



Peki yağ dolgusu-yağ enjeksiyonu nedir?

Sentetik dolguların diğer bir alternatifi de kişinin kendi yağ dokusunun işlenerek-inceltilerek bu bölgeye uygulanmasıdır. Bu tür bir uygulama, özellikle aşırı kilo vermiş, yüzü incelmiş, yağ dokusunun hacmi kaybetmiş olan hastaların göz çevresi çöküntülerini gidermede oldukça etkili bir yoldur.