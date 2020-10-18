Evinizde retro hava yaratmak çok kolay

SAÇAKLI HALILAR VE YASTIKLAR

Saçaklar hayatımıza tamamen geri döndü. Saçaklı yastıklardan tüylü halılara kadar, saçakların temiz kenarlar ve aerodinamik tasarımlar lehine gelişen bir trend olduğunu söyleyebiliriz.



YENİDEN MAKROME

Makromeler, evimize doku ve renk eklemenin harika bir yoludur. Planlaması zor bir galeri duvarı zahmetine girmeden herhangi bir odayı ve duvar alanını makrome asmak için kullanabilirsiniz.





PARÇALARI BİRLEŞTİRMEK

Retro tarzı dekorasyon, çeşitli şekilleri, dokuları ve renkleri birleştirerek, onu etkileyen dönem kadar eşsiz bir görünüm yaratmakla ilgilidir. Retro mobilyalar sağlam, dayanıklı, işlevsel ve tamamen kullanılabilir olmalıdır. Uygulanabilir bir retro tarzı dekor oluşturmak, her ayrıntıya dikkat etmeyi gerektirir. Retro görünümü seviyorsanız, sonuna kadar gitmeye hazır olmalısınız.



VINTAGE HALILAR

Anlatmakla bitirilemeyen Türk halısı gerçekten klasik bir parçadır, bu vintage halıların retro dekorasyondaki yeri oldukça önemlidir. Retro tarz yakalanmak istediğinizde oturma odasına düşünülerek yerleştirilmiş bir vintage halıdan daha iyi bir şey yoktur.



ÇİÇEKLİ DUVAR KAĞITLARI

Çiçekli duvar kağıtları sadece eski banyolar için değil, günümüzde konutlardan ofis alanlarına kadar pek çok alanda kullanıma uygun durumdadır. Bulunduğu her mekana eski günlerin enerjisini taşıyan çiçekli duvar kağıtları, yeni ve eskinin kombinasyonu ile birlikte retro alanlar oluşturmamıza imkan tanır. Eski ya da yıllanmış hissettirmeden yeterli görsel ilgi uyandıran grafit esintili siyah beyaz çiçek duvar kağıtları kullanmak da iyi bir alternatif olabilir.



HASIR VE RATTAN MOBİLYALAR

Rattan mobilya, kamış ve söğüt gibi malzemelerden yapılmış ve aslında antik döneme kadar uzanırken, 1970'lerde inanılmaz derecede popülerdi. Şimdi aramıza geri dönen rattan mobilyalar ya da dekorlar ulaşılmaz hissetmeden bulunduğu alana modaya uygun, rahat bir enerji kazandırır. Rattan raflar, biraz ekstra duvar alanı kullanmak ve herhangi bir odaya eklektik bir hava katmak için harika bir yoldur. En iyi bohem görüntüyü oluşturmak için ev bitkileri, vintage kitaplar ve dokuma sepetlerle süsleyebilirsiniz.



RETRO GRAMOFON VE PİKAP

Elbette pikap ve gramofonun retro dekorasyondaki yeri ve önemini atlayamayız. İyi tasarlanmış bir düzen içerisinde, güzel bir köşeyi de en çok onlar hak ediyor.





RETRO RENKLER

Tamamen beyaz salon trendinden sıkıldıysanız, parlak, cesur renklerin tekrar şık olduğunu bilmek sizi mutlu edebilir. Ancak avcı yeşili, hardal sarısı ve tozlu gül gibi renklerin ev dekorunda tekrar bir sıçrama yapmaya başlağını söyleyebiliriz.



POST GÖRÜNÜMLÜ HALILAR

Sığır derisinden zebraya kadar, hayvan baskısı tekrar aramızda ve bu sefer görünüşü tamamen zulümsüz hale getirebiliriz. Sahte bir zebra deri halısı, özellikle de minimalist bir odada oldukça şık görünebilir.



KADİFE DOKULAR

Kadifenin elbette var olduğundan beri lüks bir izlenim verdiğini biliyoruz. 70'lerde popüler bir malzeme olan kadifenin ev dekorunda giderek daha yaygın hale geldiğini görmeye başlıyoruz. Eğlenceli kanepelerle kadife, evinize doku eklemenin harika bir yoludur.

MELİH DEMİRTAŞ