Bebekken sahip olduğunuz lülelere kavuşmak mümkün

CURLY GIRL METHOD NEDİR?

İnsanların büyük bir çoğunluğu bebeklik ve çocukluk döneminde daha dalgalı ve daha kıvırcık saçlara sahiptir. Ancak ilerleyen yaşla birlikte çeşitli kimyasal saç bakım ürünleri, saç düzleştirici ve maşa gibi saça zarar veren şeyler kullanılır. Hatta okul çağında saçları düzenli olarak toplamak da saçın doğal yapısına zarar verir. Tüm bu işlemler sonucunda saç doğal dengesini kaybeder ve erken yaşlarda sahip olduğu o kıvırcıklığı yitirir. Curly girl method ise bu kıvırcıklığı geri kazandırmayı vadediyor.



Ne kadar sürede etkisini gösterir?

Bu sorunun cevabını kesin olarak vermek ne yazık ki mümkün değil. Kişiden kişiye farklılık gösteren bir yöntem. Tabii ilk etkileri 1-2 hafta içerisinde görmeye başlıyorsunuz.



SÜLFATLI ŞAMPUANA VEDA EDİN

Saçlarınızı son bir kez sülfat içeren bir şampuanla yıkadıktan sonra sülfatlı şampuanınıza veda edebilirsiniz. Bu noktadan sonra içerisinde silikon ve sülfat bulunan tüm saç bakım ürünleriyle vedalaşmanız gerekiyor.



TARAK KULLANMAYI UNUTUN

Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise tarak kullanmamak. Konu curly girl method olduğunda en sık önerilen yöntemlerden biri de saçları parmakları kullanarak taramak. Eğer saçlarınızı elinizle taramak istemiyorsanız saça zarar vermeyen taraklar tercih edebilirsiniz.



SAÇLARINIZI DÜZENLİ KESTİRİN

Konu curly girl method olduğunda dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise saçlarınızı düzenli olarak kestirmek. Saçlarınızın kırıklarını 4-5 ayda bir aldırarak daha canlı ve kıvırcık saçlara sahip olabilirsiniz.



BUKLE BELİRGİNLEŞTİRİCİ ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Saçlarınızı saç kremiyle yıkadıktan sonra bukle belirginleştirici sülfatsız ve silikonsuz ürünlerden ve saç köpüklerinden yardım almalısınız. Eğer saçlarınız çok kıvırcıksa bu ürünleri saçlarınız tamamen ıslakken uygulamanız gerekiyor. Eğer orta ila dalgalı arası bir kıvırcıklığa sahipseniz saçlarınızı yıkadıktan sonra beş dakika kadar bekleyebilirsiniz. Bu ürünleri uygularken saçlarınızı aşağıdan yukarıya doğru avuçlamalı, sıkarak buklelerinizi şekillendirmelisiniz



BAKIM ÜRÜNLERİNDE DE TEMİZ İÇERİK TERCİH EDİN

İlk olarak saçlarınızı saç yapınıza uygun bir saç kremi almalısınız. Birçok insan curly girl method boyunca saçlarınızı saç kremiyle yıkamayı tercih ediyor. Evet doğru duydunuz! Saç kremleri sanılanın aksine saçlarınızı temizler ve dökülmeye yol açmaz. Yani endişelenmenize gerek yok Tabii tercih edeceğiniz saç kremi sülfat ve silikon içermemeli, olabildiğince hafif yapıda olmalı. Ayda 1-2 kez olmak şartıyla silikon içermeyen sülfatsız şampuanlar kullanabilirsiniz.