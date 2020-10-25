Evinizin rengi değil aklı önemli olacak

AKILLI AYNA

Gelecekte evinizin bazı odalarında yer vereceğiniz akıllı aynalar, karşılarına geçtiğinde hızlı bir sağlık kontrolü yapabilir. Bu sağlık kontrolü işlemi sırasında örneğin yüz tanıma teknolojisini kullanarak o anki ruh halin hakkında ipuçları alabilir, aynı zamanda kanındaki solunum oranını ve oksijen seviyesini ölçebilir. O gün hangi cilt bakımı adımlarını uygulaman gerektiği konusunda sana tavsiyede bulunabilir.



BEBEK TELSİZİ

Gelecekte en son teknolojiler sayesinde çocuğunuzun bakımını pek çok farklı yönden aynı anda ve aynı cihazlarla gerçekleştirebiliyor olacaksınız. Örneğin bir cep telefonu uygulaması üzerinden bebeğinin uykusunu, sağlık durumunu pratik bir biçimde kontrol edebilirsiniz.





HAVA TEMİZLEYİCİLER

Sıradaki ürün, çevremizdeki mikrop ve virüslerden arınmayı son derece önemsediğimiz şu günlerde her zaman olduğundan fazla önem taşıyor. Gelecekte evinizde bulunan hava temizleyiciyi ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, alerjen, bakteri veya virüs temizleme seçeneklerine göre ayarlayabilir, insan saçının çapından 2.500 kat daha küçük parçacıklarının dahi filtrelemesini sağlayabilirsiniz.





AKILLI TUVALET

Günümüzde vücuda alınan her türlü ögenin besin içeriğini ve kalori değerini analiz etmek son derece yaygın. Geleceğin akıllı tuvaletleri sayesinde bedeninizin ne kadar iyi çalıştığını gözlemleyebilir, ne yediğiniz ve nasıl yaşadığınız hakkına bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu tuvaletlerin uyguladıkları testler sonucunda idrar yolu enfeksiyonları, hamilelik, bağırsak bakteri dengesizlikleri gibi konularda erken uyarılar alabilirsiniz.





MUTFAK BAHÇESİ / AKILLI MUTFAK

Mutfak duvarlarını kaplayacak biçimde tasarlanmış bitki yetiştirme üniteleri ve pratik iç mekan bahçeleri ile, yediklerininzi büyük bir kısmını kendi mutfağınızda üretiyor olmanın verdiği zevki yaşayabilirsiniz. Bu akıllı mutfak konsepti, bünyesinde bulunan cihazlar ile yemeği pişirmenize ve hazırlamanıza detaylıca yardımcı olabilir, artan malzemelere göre tarifler önerebilir, kullandığınız malzemelerin besin içerikleri hakkında bilgi verebilir ve hatta masada unuttuğunuz kahveyi yeniden ısıtabilir.



DÖNÜŞEBİLİR PENCERELER

Akıllı camlardan üretilecek olan pencereler sayesinde farklı renk tonlarına ve geçirgenlik seviyelerine sahip pencereleri dilediğiniz zaman elde etmen mümkün olabilir. Bu sayede özgün bir iç mekan atmosferi yaratmanın yanı sıra, dışarıdan gelen gün ışığını daha etkili bir biçimde idare edebilir ve evin içindeki ısıyı kontrol altına alabilirsiniz.



DUVAR PANELİ

Yatak odanızdaki görünmez teknolojiye sahip duvar paneli ile yatakta gerçekleştirdiğin aktiviteleri ve uyku vaktini kontrol altına alabilirsiniz. Bu panel, akıllı saati ile istediğiniz zaman sizi uyandırabilir ve akıllı ışıklandırma sistemi ile kitap okumaktan uykuya geçeceğiniz zaman karanlık ortamı yaratabilir.



AKILLI EĞLENCE ÜNİTESİ

Gelecekte günlük hayatımıza dahil olacak ürünlerle gündelik yaşamınızda aktivitelerinizi her yönüyle izleyebilir, ölçebilir ve değerlendirebilirsiniz. Kapsamlı eğlence sisteminin ruh halinizi analiz etmesi, nasıl hissetmek istediğinizi sorması ve ardından uygun bir film veya müzik parçası seçmesi pek de uzak bir hayal değil.

MELİH DEMİRTAŞ