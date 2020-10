Müziğin sahne arkasında neler oluyor?

Müzisyenlerin hayatları ve konserlerinin arka planlarının anlatıldığı belgeseller dışında, belirli bir müzik türünün gelişimini anlatan belgeseller de bulunuyor. İşte o renkli dünyanın arkasını merak edenler için en iyi belgeseller...



Homecoming: A Film by Beyonce Dünya starı olan Beyonce'nin 2018 yılındaki Coachella festivalinin perde arkası, festivale hazırlık süreci gibi detaylar yer alıyor. Bu müzikal aynı zamanda; Amerika tarihindeki siyahi üniversiteleri de konu ediniyor.



Gaga: Five Foot Two Hayatımıza girdiği günden beri değişik tarzıyla adından söz ettiren Lady Gaga, müzik piyasasında en tepede oturan ünlülerden biri. Ancak bu güçlü duruşunun altında Lady Gaga, müziğini yapmak ve sahne performansını sergilemek için oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Belgesel de tam olarak bunu anlatıyor.



Cobain: Montagne of Heck Genç yaşta yaşama veda eden Nirvana grubunun efsane solisti Kurt Cobain'in yaşamının anlatıldığı bu belgesel en iyi müzik belgeselleri arasında yer alıyor.



Woodstock Gelmiş geçmiş en iyi müzik festivali ödülünü alan Woodstock, 1969'da gerçekleşmişti. Hippi festivali olarak bilinen festivale yaklaşık 80 bin hippi katılmıştı



Beats Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest Rap müzik severlerin mutlaka izlemesi gereken bir yapım. Rap müziğin tabiatının anlatıldığı bu belgeselde; Pete Rock,Talib Kweli, Busta Rhymes, Common, Dennis Miller, De La Soul, Too Short, The Roots, Beastie Boys, Mos Def ve Ludacris gibi pek çok isimin bu sektörde yaşadıkları kendi ağızlarından anlatılıyor.



Tupac: Resurrection Oscar Ödülleri Töreni'nde "En İyi Belgesel dalında aday olan "Tupac: Resurrection" Hiphop dünyasının en önemli isimlerinden Tupac Shakur'un sansasyonel hayatını tüm açıklığıyla ortaya koyuyor.



Michael Jackson: This is It Pop'un Kralı olarak adlandırılan Michael Jackson'un son günlerine, konser provalarına ve onunla ilgili çok daha fazla bilgiye ışık tutan bu belgesel, en iyi müzik belgeselleri arasında yer alıyor.



Amy: Genç yaşta hayata veda eden ve R&B/Caz müziğin sevilen isimlerinden olan Amy Winehouse'un kariyerindeki inişleri çıkışları anlatan bu belgeselde Winehouse'a ait orijinal ses ve görüntü kayıtları da yer alıyor.