Burcu Ilgın soruyor Önder Karaaslan ve Osman Tan yanıtlıyor

PRP (Platelet Rich Plasma), nedir?

P.R.P. (Platelet Rich Plasma), bilinen diğer adıyla 'Trombositten Zengin Plazma', uzun yıllardır kullanılan, hastanın kendi kanından hazırlanan vücudun istenilen birçok alanında iyileşmeyi tetiklemek, uyarmak ve hızlandırmak için kullanılan bir yöntemdir.



PRP nasıl hazırlanır? İçerisinde ne vardır? Etkileri nelerdir?

Kişinin kendisinden, arzu edilen miktarlarda (10- 50 ml) kan alınır, özel filtrasyon cihazları ve filtreler yardımı ile santrifüje edilen kandan istenmeyen elementler ayrıştırılır ve uzaklaştırılır, trombosit dediğimiz, yara iyileşmesi ve doku onarımında etkili onlarca büyüme faktörü bulunduran bu hücreler, yoğun bir biçimde etki etmesini arzuladığımız bölgeye lokal olarak uygulanır.

Nerelere uygulanabilir?

PRP içerisinde sadece yara iyileşmesinde etkili hücreler ve doku onarımını tetikleyen, hızlandıran değişik büyüme faktörleri bulunur. Ortopedik cerrahi ve diş hekimliğinde sıkça kullanılan PRP, 2000'li yıllardan itibaren kozmetik amaçlı anti-aging uygulamalarda popüler bir yer edinmiştir. Dermo-kozmetik yenileyici etkisinden ötürü, saç - yüz - boyun bölgeleri oldukça sık yapılan uygulama alanları olmuştur

PRP cildinizde ne tür etkiler yapar?

PRP uygulanan Cilt daha canlı, gergin ve parlak görünür. Özellikle yüz bölgesine uygulandığında yaygın güneş ve yaşlılığa bağlı lekelenmeler yumuşar, göz altı bölgesi torbalanmaları ve koyu renk değişikliklerinde iyileşme gözlenir. İnce kırışıklıklar hafifler. Aslında enjeksiyon ile cildinizin savunma mekanizması tetiklenmektedir. PRP'nin etkileri, uygulama yapılan bölgenin çevresinde de az da olsa izlenir. Bu da PRP'nin memnun edici yanlarındandır.

Yan etkileri var mıdır?

PRP bir ilaç olarak değerlendirilemez. Sadece kişinin kendi kan elemanlarını içerir. Etkisi de ilaçlar gibi sistemik değil, sadece uygulandığı bölgede gözlenir. Böbrek veya karaciğer gibi organlara bir yük oluşturmaz. Yan etkisi yok denecek kadar az hatta hiç yoktur denebilir.