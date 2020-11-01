Midilli’den Ayvalık’a zeytinyağı hikayesi

Midilli'de zeytin tarımıyla uğraşan Ayvalık'taki Uygun ailesi, aynı geleneği 1924 yılındaki mübadelede Türkiye'ye geldikten sonra da devam ettirerek ihracatta büyük bir başarı elde etti. Monte İda markasının hikayesi 1900'lü yılların başına dayanıyor. Uygun ailesinin Midilli'de zeytin tarımıyla uğraşan atalarından miras kalan zeytincilik geleneği Mehmet Uygun'un 1924 yılındaki mübadelede babasıyla Ayvalık'a gelmesiyle bu topraklarla buluşur. Mehmet Uygun ailesinden öğrendiği zeytinciliği Ayvalık'ta sürdürdü ve oğlu İbrahim Uygun'un da aynı şekilde devam ettirmesini çok istedi. İbrahim Uygun Robert Koleji ve ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olunca babasının izinden giderek Ayvalık'a döndü ve işi kendisinden devraldı. 1960 yılında zeytinyağı rafinerisi olarak kurulan Uygun Rafine, sonraları kontinü sistem zeytin sıkım, depolama ve dolum ünitelerini de bünyesine katarak üretim tesisini genişletti. Uygun Rafine Entegre Tesisleri, Türkiye'de iki, dünyada yedi "entegre zeytinyağı üretim tesisi"nden biri konumuna geldi.



İKİNCİ KUŞAK SÜRDÜRÜYOR

Nesilden nesle geçen zeytinyağı geleneğini şimdi Uygun ailesinin ikinci kuşak temsilcileri eli ile devam ediyor. Emre ve Cem Uygun kardeşler zeytinyağında markalaşma vaktinin geldiğine inanarak Monte İda markasını yarattılar.